Isparta’da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin saklandıkları minibüsün altında yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta’da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin saklandıkları minibüsün altında yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Keçeci Mahallesi’nde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, bekçi ve devriye ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Kovalamaca sonucu E.K ve park halindeki aracın altına saklanarak gizlenmeye çalışan B.Y isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bekçi ve devriye ekiplerinin kovalamaca ve yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.