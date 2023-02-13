Arama kurtarma çalışmaları esnasında Bahçelievler Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde bulunan Nazar Apartmanı enkazında ziynet eşyası bulan Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, buldukları ziynet eşyalarını Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erzurum’dan gelerek depremin yaşandığı ilk günden beri Kahramanmaraş’taki afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek olan bekçiler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Deprem bölgesinden Mersin’e 14 bin 735 yaralı geldi

Deprem bölgesinden Mersin’e 14 bin 735 yaralı geldi

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına devam eden bekçiler, enkaz altında buldukları ziynet eşyalarını polis ekiplerine teslim etti.

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