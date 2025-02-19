Eskişehir’de emniyete bağlı bekçi ekiplerince son 1 hafta içerisinde 13 bin 938 şahsın ve 103 aracın kimlik bilgileri sorgulanırken, 27 aranan şahıs ile 16 yoklama kaçağı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 13 bin 938 şahsın ve 103 aracın kimlik bilgileri sorgulandı. Ekiplerin sorguları sonucunda, 27 aranan şahıs ile 16 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca; 2 tabanca, 22 fişek ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

Aynı tarihlerde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan uygulamalarda ise, bin 276 şahsın ve bin 200 aracın sorgulandığı öğrenildi.