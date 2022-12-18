Erzincan’ın Tercan ilçesinde kendisinden haber alınamayan bekçinin cesedi depoda bulundu.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde kendisinden haber alınamayan bekçinin cesedi depoda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tercan ilçe merkezinde bulunan bir işletmede bekçi olarak görev yapan Veysel Taş’tan (62) haber alamayan yakınları tedirgin oldu. Bunun üzerine çalıştığı yere giderek deponun kapısını kırarak içeri baktılar. Depoda Veysel Taş’ın cansız bedeniyle karşılaşan yakınları durumu polise bildirdi. Olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine Tercan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Çayırlı ve Erzincan’dan gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri depoda incelemede bulundu.

Ceset otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.