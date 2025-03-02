beIN SPORTS, Süper Lig’in 26. haftasındaki Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması öncesi, Semih Kılıçsoy ve Batuhan Özgan’ın ısınma anlarını ‘Body Cam’ (Vücut Kamerası) ile ekranlara taşıdı.

Sporseverlere en üst düzeyde spor deneyimi sunmayı amaçlayan beIN SPORTS, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasındaki yeni uygulama ile futbolseverlere benzersiz bir deneyim sundu. 1 Mart’ta oynanan Beşiktaş- Kayserispor karşılaşmasında, ‘Body Cam’ (Vücut Kamerası) ile mücadele öncesi iki takımın futbolcularının ısınma esnasındaki görüntüleri, sporseverlere aktarıldı. Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy ve Kayserispor’dan Batuhan Özgan, ısınmaya bu özel kameralarla çıktı.

beIN SPORTS Body Cam teknolojisinin yanı sıra, sezonun 19. haftasında kullanıma sunulan "Anında Tekrar" (Instant Replay) özelliği, canlı yayın esnasında tartışmalı pozisyonları anında ekrana getirerek Türkiye’yi bu teknolojiyi kullanan ilk ülkelerden biri haline getirdi. Ayrıca, sezon içerisinde kullanılan High Speed Kamera, saniyede 400 kareyi aşan görüntü yakalama kapasitesiyle maçın her anını kesintisiz ve yüksek kaliteyle ekrana taşıdı.