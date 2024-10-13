Antalya Büyükşehir Belediyesi, Behlül Dal Sinema Müzesi’ni yenileyerek tekrar şehre kazandırdı. Antalya'nın sinema tarihine ve kültürüne ışık tutan müze, Başkan Muhittin Böcek’in öncülüğünde başlatılan yenileme çalışmaları sonrası kapılarını ziyaretçilere açtı.ANTALYA (İGFA) - 2013 yılında sinema müzesi olarak açılan, ancak önceki yönetim tarafından kapatılan Altın Portakal Film Festivali’nin kurucularından ünlü yönetmen Behlül Dal’ın adını taşıyan Sinema Müzesi, Başkan Böcek’in girişimleriyle yeniden hayata geçti. Haşim İşcan Mahallesi’nde yer alan ve 125 yıllık tarihi binada faaliyet gösteren müzede tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Behlül Dal Sinema Müzesi, bünyesinde barındırdığı değerli eserler ve çağdaş dijital altyapısıyla Antalya'nın kültürel mirasının önemli bir parçası olacak.

USTA YÖNETMENİN UNUTULMAZ ESERLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay, müzeyi daha modern bir sinema müzesi konseptiyle hizmete açtıklarını belirterek, “Behlül Dal’ın anısını yaşatacak olan bu müzeyi, daha zengin ve modern bir içerikle yeniden kazandırdık. Kapatılan müzeyi, Başkan Böcek’in talimatı ile sıfırdan yeniledik. Ziyaretçiler, sinema tarihine dair önemli eserlerle dolu bir müzeyle karşılaşacak. Müzedeki kiosk cihazlar aracılığıyla ziyaretçilere Altın Portakal Film Festivali’nin tarihine dair bilgi sunulacak. Ayrıca, Altın Portakal’da ödül almış sanatçıların gerçeğe yakın silikon heykelleri, film afişleri ve festivalin ikonik görselleri yer alacak” diye konuştu.

SANAL GERÇEKLİK ODASI

Yakında resmi açılışı yapılacak müzenin yenilenen içeriğinde, Behlül Dal’ın kişisel koleksiyonundan eserler ve ekipmanlar, Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’ne ait özel parçalar bulunuyor. Müzenin en ilgi çekici bölümlerinden biri de sanal gerçeklik (VR) odasında ziyaretçiler teknolojinin yardımıyla tarihi Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nin anılarını yaşayacak. Müzenin bir başka yeniliği ise, 1964 yılında düzenlenen ilk Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan ‘Gurbet Kuşları’ filmine adanmış özel bir sergi odası. Ayrıca, müzenin tescilli binasında fiziksel değişiklik yapılamaması nedeniyle, üst katlara erişim sağlayamayan engelli ziyaretçiler VR teknolojisi ile müzeyi gezilebilecek. Ziyaretçilere sinema dünyasının büyüleyici atmosferini yaşatacak yeşil perde teknolojisi ile ödüllü filmlerde kendilerini konuk oyuncu olarak görebilecekleri etkileşimli bir deneyim de sunulacak. Antalya’nın sinema belleği, modern teknoloji ve tarihi birikimin harmanlandığı bu müze ile yeniden canlanacak.