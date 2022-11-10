Türk Demiryolu Teşkilatının kurucusu, ilk Ulaştırma Bakanlığını yapan Behiç Erkin’in mezarının bakım, onarım ve tadilatı yapıldı.

Türk Demiryolu Teşkilatının kurucusu, ilk Ulaştırma Bakanlığını yapan Behiç Erkin’in mezarının bakım, onarım ve tadilatı yapıldı.

Eskişehir Türbeler Derneği ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, konuyla ilgili açıklamasında, Erkin’in, ilk Ulaştırma Bakanlığını yapan, Milli Mücadelenin seçkin komutanlarından olduğunu belirtti. Başerdem, "Büyük devlet adamımız Behiç Erkin, Kurtuluş Savaşında 50 kilometrelik ekstra demiryolunu söküp, tekrar gereğince döşeyerek, savaş tarihçilerinin tahminlerine göre 15 bin Türk asker evladının daha az şehit verilmesini sağladı. Başkomutanlık Meydan Muharebesinin çok kısa zamanda sonuçlarının alınmasının en önemli müsebbibi oldu. Atatürk’ün en yakın silah, istişare arkadaşı ve kendisine zaman zaman ’Abi’ diye hitap ettiği, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kurucularındandır. Çanakkale Zaferinin lojistik dehası, İkinci Dünya savaşında Fransa Türk Büyükelçiliği görevinde iken büyük fedâkarlıklar göstererek 12 bin civarında İsrail asıllı Türk vatandaşının toplama kamplarında yakılmasının önüne geçti. Erkin’in Enveriye istasyonundaki mezarının bakım, onarım ve tadilatının yapılarak, güzelleştirilmesinin, çiçeklendirmesinin tamamlandı. 1996 yılından itibaren bu hizmetleri şerefle yapmaya devam ediyoruz" dedi.