Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından BEE’O şirketi, deprem bölgesine gerçekleştirdiği yardımlarını sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından BEE’O şirketi, deprem bölgesine gerçekleştirdiği yardımlarını sürdürüyor

Depremin ilk saatlerinde organize olan BEE’O ailesi, gerek iş gücü gerekse maddi kaynaklarını depremzedelere yönlendirdi. Şirket, afet bölgesinde acil kan ihtiyacı olduğunun duyurulması ile birlikte Türk Kızılay’a kan bağışında bulunmak üzere harekete geçip şirket personeli tarafından kan bağışında bulunuldu. Eş zamanlı olarak, şirket içerisinde afet bölgesine göndermek üzere yardım paketlerinin hazırlığı organize edildi. Hazırlanan deprem yardım paketleri, şirketin kurumsal araç ile personelleri tarafından deprem bölgelerine ilk elden dağıtılmak üzere yola çıkarıldı. Depremin henüz ikinci gününde bölgeye ulaşan şirketin yardım aracı, Hatay’da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerinin ulaştırılması tamamladı, ardından aracı yardım paketleriyle tekrar doldurarak bu sefer Adana’ya hareket etti. Bu bölgede de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran şirketin yardım aracı, Hatay’a geri döndü ve araçla birlikte Hataylı depremzede bir ailenin İstanbul’a ulaşımı sağlandı. Ailenin sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen tedavilerine destek olunurken, halen tüm ihtiyaçları karşılandığı bildirildi.

Şirket, deprem bölgesine her türlü destek ve koordinasyon için resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket ederek kurumsal nakdi yardımları AFAD, AKUT, Türk Kızılay ve Ahbap’a iletti. Yine şirket tarafından İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı aracılığıyla afetzedelere ulaştırmak üzere nakdi destekte bulunuldu. AFAD ve Türk Kızılay’ın bölgede ihtiyaç duyabileceği yardım malzemelerinin tedarikinde katkı sağlamak üzere çeşitli kurumlara da nakdi destek sağlandı.

Şirket tarafından üretilen doğal takviye edici gıdaların, hem yardım aracı hem de bölgeye yardım götüren dernek ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla deprem bölgelerine sevkiyatı organize edildi. Depremden etkilenen çocuklar için de, çocuklara özel olarak üretilen BEE’O ürün çeşitlerinin de bölgeye sevk edilmesine azami derecede önem verildi. Ayrıca, afet bölgesindeki özel gereksinimli çocuklar için, özel ürün yardımlarının tedariki satın alımı organize edilip bölgeye ulaştırıldı.

Şirket ayrıca, depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak üzere, çeşitli firmaların da yardımı ile toplamda bin 200 adet elektrik sobası satın alarak deprem bölgesine ulaştırmasını sağladı.

BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “Depremler sonra erse de etkileri halen devam ediyor ve uzun da bir süre devam edeceği konusunda hemfikiriz. Deprem bölgesinde ev ve işyerlerini kaybeden pek çok ihtiyaç sahibi aile için elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte, el birliğiyle çalışarak bu günleri de aşacağız” dedi.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Taylan Samancı da felaketten dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.