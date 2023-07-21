50. sanat yılını kutlayan Ressam Bedri Karayağmurlar, üç ayrı mekanda sergilenen "Resim Serüvenim-II" adını verdiği resim sergisi Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 30 Temmuz akşamına kadar gezilebilecek olan serginin açılışı kalabalık bir sanatsever topluluğu tarafından yapıldı.

Ressam Bedri Karayağmurlar, sadece resme değil, aynı zamanda şiire, öyküye, denemeye; akademik çalışmaya ve öğretime adanmış yarım yüz yıllık sanat yaşamındaki eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Karayağmurlar, serginin açılışında yalnız sanatseverlerin değil, aynı zamanda Ayvalık ve çevresindeki sanatçı, şair ve yazarların da bir araya gelmesine sağladı. Serginin açılışında konuşan sanatçı elli yıl önce öğrenciliği döneminde başladığı resim serüvenini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Kafasında çok büyük bir salonda sergi açma fikri olduğunu hatırlatan Karayağmurlar, “Orhan Peker Sanat Galerisi’nde açtığım sergimi 2009 yılından sonra yaptığım resimlerdeki seçkiyle oluşturdum. Kafamdaki çok büyük ilk sergiyi İzmir’de resim heykel müzesinde açmıştım. Büyük bir sergiydi salon da büyüktü. Bu sergilerim için de büyük düşündüm. Bu serginin bir parçası Macaron’daki atölyemde, bir parçası Ayvalık, Villa Pietra Otel’de. Sanatçı dostlarım eş zamanlı sergilerimi gezebilir. Yani üç değişik mekanda sergilerim devam ediyor” dedi.

Resim yapmanın kendisi için yaşamak anlamına gelen şeylerden biri olduğunu ve kopma şansının bulunmadığını vurgulayan Ressam Bedri Karayağmurlar, resim dışında zaman zaman şiirler de yazdığını belirtiyor. Yazmanın ve çizmenin çok önemli bir kimlikle hayatı anlamlı hale getirmesi için çizmenin dışında yazmaya da devem ettiğine işaret eden sanatçı, denemeler ve şiirlerin yanı sıra baskı resim serüvenin de başladığını sözlerine ekliyor ve “Bu çaba içinde hayatımı sürdürüyorum böyle yaşamaktan mutluyum” diyor.