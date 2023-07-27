Aksaray Belediyesi tarafından projelendiren ve yapımı tamamlanan Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi’nde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması başladı.

Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi açılışa hazırlanıyor. Çevre düzenlemesi başlatılan külliyede fidan dikimi devam ederken dekoratif süs bitkileri ile külliyede farklı bir peyzaj çalışması yürütülüyor. Belediye ekipleri yaptıkları çalışma ile Bedir Muhtar Külliyesi’ni açılışa hazırlıyor. Bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi farklı mimari özelliği ile dikkat çekerken külliye ait sosyal donatı alanları kullanıma hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Bedir Muhtar Cami ve Külliye projesinin kısa zaman içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağı bilgisini verdi. Başkan Dinçer, külliyenin şehrin manevi iklimine katkı sağlayacağını belirterek, “Aksaray’a kazandırdığımız Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi projesinde yavaş yavaş sona geliyoruz. Şehrimizin manevi iklimine değer katacak Bedir Muhtar Külliyesi Aksaray’ımız için önemli projeler arasında yer alıyor. Her ayrıntının düşünüldüğü külliyemiz hem eşsiz bir ibadet alanı hem de sosyal bir alan olma özelliği taşıyacak. Şehrimize gelen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken mekanlardan biri olarak da öne çıkacak. Külliyemizin formuna uygun peyzaj çalışmamız kısa süre içinde tamamlanacak. Ardından açılış töreni ile hizmete açılacak. Bedir Muhtar Cami ve Külliye projemiz şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.