Şehzadeler ilçesinde salı günleri Bedesten Meydanı’nda kurulacak yeni semt pazarında tezgah açacak esnaflar kura ile belirlendi.

Şehzadeler Belediyesi’nin Manisa Pazarcılar Odası ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında Bedesten Meydanı’na 100 tezgahlık yeni bir semt pazarı kurulacak. Hazırlıkları devam eden çalışma kapsamında yeni bir adım daha atıldı. Pazarda tezgah açacak esnaflar Manisa 3. Noterliği’nin gözetiminde yapılan kura ile belirlendi. Kura töreninde pazarcı esnafına yönelik konuşan Pazarcılar Odası Bakanı Destan Bulgay pazarın kurulmasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in büyük gayreti olduğunu dile getirerek, Başkan Çelik’e teşekkür etti. Bulgay "Ömer Başkanımıza ve emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra esnafları belirleyecek kura çekimine geçildi. Manisa 3. Noterliği’nin gözetiminde yapılan kurada hangi esnafın hangi tezgahta ürünlerini satışa çıkaracağı belirlendi.