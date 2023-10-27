Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Bedesten Kavşağında yapılacak düzenleme çalışmalarını bölge esnafıyla istişare etti.

Kentin simgesi olan Kadınanalar’ın Bedesten Meydanına taşınacağını açıklayan Başkan Zeybek, bölgede yapılacak düzenlemeleri esnaf ve vatandaşlarla paylaştı. Başkan Zeybek, Bedesten Meydanı’nın Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak, peyzaj alanları, oturma bankları, havuz düzenlemeleri, fotoğraf çekinme alanları ile adeta bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti. Afyonkarahisar’ın her geçen gün gelişip güzelleştiğine dikkat çeken Başkan Zeybek, “Bedesten Meydanı, şehrimizin tarihi dokusunu yansıtan, aynı zamanda birçok hatırayı da içinde barındıran, toplumsal buluşma noktası olarak şehrimizin simgesi haline gelmiştir. Düzenleme projesiyle meydanın daha işlevsel, estetik ve çevre dostu bir şekilde geliştirilmesini amaçlıyoruz. Şehrimizin kültürel mirasına saygı göstererek, modern ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak bir denge oluşturmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Ambaryolu kavşağında bulunan ‘Kadınanalar’ı buraya taşıyacağız. Kavşak düzenlememizde peyzaj alanları, oturma bankları, havuz düzenlemeleri, fotoğraf çekinme alanları bulunacak. Bu projemizi bölge esnafımızla paylaştık. Esnafımız yeni yapılacak düzenlemeyi çok beğendi. Şimdiden Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.