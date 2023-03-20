Bu yıl Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Bedensel Engelliler (Para Powerlifting) Türkiye Halter Şampiyonası, 44 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Bedensel Engelliler (Para Powerlifting) Türkiye Halter Şampiyonası, bu yıl Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirildi. 14 kadın 30 erkek olmak üzere toplam 44 sporcunun katıldığı şampiyona büyük mücadelelere sahne oldu. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı şampiyonada Türkiye Şampiyonları da belli oldu.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan Nazmiye Muşlu Muratlı ve birçok başarılı sporcunun yer aldığı şampiyonada 10 farklı kategoride yarışan sporcular ter dökerken dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Federasyon Asbaşkanı Yasin Arslan ve katılımcılar tarafından verildi.