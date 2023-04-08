2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri çerçevesinde Aksaray’da düzenlenen Okullar arası Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Finallerinde Kütahya Özel Kırdar Bilgiören Fen Lisesi Öğrencisi Recep Tula Gençler kategorisinde100 ve 200 metre Türkiye birincisi oldu.

Konuyla ilgili Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,” 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan ve Aksaray’da düzenlenen Okullararası Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Finallerinde ilimizi temsilen katılan Özel Kırdar Bilgiören Fen Lisesi Öğrencisi Recep Tula Gençler kategorisinde 100 metrede 16.30 saniye ile ve 200 metrede 36.12 saniye ile Türkiye birincisi olmuştur. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.