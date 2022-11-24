Türkiye’nin ilk beden koçu Body Coach Uğur Çetin sağlıklı yaşam önerilerinde bulunurken, beden ve zihin arasında denge kurulması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin ilk beden koçu Body Coach Uğur Çetin sağlıklı yaşam önerilerinde bulunurken, beden ve zihin arasında denge kurulması gerektiğini söyledi.

Dünyanın benimsediği ‘ne yersen osun’ mottosunu Türkiye’ye getiren sağlıklı yaşam koçu Uğur Çetin katıldığı bir etkinlikte kaliteli hayatın sırrını açıkladı. Body Coach Uğur Çetin “Vücudumuzu bir bütün olarak düşünmeliyiz. Beden ve zihni bir düşünmeliyiz. Zihinsel sağlık problemleri fiziksel sağlığınızı, fiziksel sağlık problemleri ise zihinsel sağlığınızı etkiler. Bu nedenle bedeniniz ve zihniniz arasında denge kurulması önemlidir. Pek çok kişi, yaşamlarının yoğunluğu nedeniyle bu konuda güçlük çekmektedir” dedi.

Uğur Çetin uzun ve sağlıklı bir yaşam içinde uyku, spor, sağlıklı ve dengeli beslenme ve stresten kaçın diye uyarıda da bulundu.