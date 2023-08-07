Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü akredite edilerek, toplamda dört bölüm akredite edilmiş oldu.

Kastamonu Üniversitesi, kalite odaklı süreçlere verdiği önemin bir sonucu olarak, akademik standartları yükselterek akredite edilen bölüm sayısını 4’e çıkardı. Kastamonu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Bilimleri Derneği (SBD)-Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan titiz incelemeler ve kapsamlı değerlendirmeler sonucunda iki yıl süreyle akredite edilmeye hak kazandı.

SBD ve SPORAK ekibi, bölümü yakından inceleyerek disiplinler arası yaklaşımı, nitelikli öğretim kadrosu, eğitim imkanları, öğrenci başarısı ve mezun profili gibi kritik kriterleri dikkatle değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, başarıyla tüm standartları karşılayarak akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil, akreditasyon belgesini almanın gururunu yaşadıklarını ve bu başarının elde edilmesinde emeği geçen başta bölüm başkanı olmak üzere öğretim kadrosu, öğrenciler ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti. Baydil, desteklerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a teşekkürlerini iletti.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün aldığı akreditasyon belgesi, öğrencilere daha geniş kariyer fırsatları sunma ve mezunları sektöre daha iyi hazırlama hedefiyle değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Baydil, ayrıca akreditasyon sürecinin düzenli olarak gözden geçirileceğini ve kalitenin sürekli olarak güvence altına alınacağını vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise Spor Bilimleri Fakültesini akreditasyon başarısından ötürü tebrik ederek, üniversitede kalite odaklı çalışmaların aktif bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Rektör Topal, kalite odaklı çalışmaların neticesi olarak 4 programın akredite edildiğini ifade etti.

Kalite eksenli çalışmaların yaygınlaştırılmasında üniversite genelinde son zamanlarda önemli adımlar atıldığını ve bu çalışmalara aralıksız devam edildiğini ifade eden Rektör Topal, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerinin kalite süreçlerindeki teşvik ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Rektör Topal, ayrıca kalite kültürünün yükseköğretim kurumlarında yaygınlaşması için özveriyle çalışan ve destek veren Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve kurul üyelerine de teşekkür etti.