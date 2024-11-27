Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından öğrencilerin kişisel gelişimlerini destelemek amacıyla düzenlenen beden dili kullanımı eğitimi yapıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda Oktay Kendirci’nin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik ile öğrenciler kişisel gelişim eğitimlerine bir yenisini daha eklerken, etkili iletişim ve profesyonel davranışların temelini oluşturan beden dili konusunu derinlemesine öğrenme fırsatı buldu.

Beden dilinin öneminden, göz teması kurmanın, vücut hareketlerinin ve yüz ifadelerinin nasıl okunacağına, güçlü bir iletişim için beden dilinin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler sunan Oktay Kendirci eğitimde ayrıca; beden dilinin sadece kişisel ilişkilerde değil, iş ve okul yaşamında da nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği üzerinde duruldu. Teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılarla interaktif uygulamalarla öğrenilen bilgilerin nasıl uygulanması gerektiğini de gösteren Oktay Kendirci, beden dili aracılığıyla iki insanın karşılaşmalarının ilk 45 saniyesinde birbirleri hakkında fikir oluşturduklarını anlattı. Beden dilini ve ses tonunu doğru kullanarak iletişim becerilerini geliştirme konusunda önemli ipuçları sunan Kendirci; göz teması, vücut duruşu, jest ve mimikler hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.