Küçükçekmece’de, elektrik çalışması yapan BEDAŞ ekipleri, su borusunu patlattı. Su metrelerce yükseğe fışkırırken, patlatma nedeniyle mahalleye su verilemiyor.

Küçükçekmece’de, elektrik çalışması yapan BEDAŞ ekipleri, su borusunu patlattı. Su metrelerce yükseğe fışkırırken, patlatma nedeniyle mahalleye su verilemiyor.

Olay, saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Güvencin Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Elektrik’e (BEDAŞ) bağlı ekipler, elektriğin yer altına alınması için kepçe ile kazı yaptığı sırada su borusunu patlattı. Patlamanın ardından su metrelerce yükseğe fışkırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler kepçe ve beton parçalarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Patlama nedeniyle yarım saat boyunca su boşuna akarken, arıza nedeniyle mahalleye su verilemiyor.

Patlayan suyun metrelerce havaya fışkırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çalışmaların bilinçsiz yapıldığını belirten mahalleli Emre Çakır isimli berber, “Sabah dükkanı açmaya geldiğimizde çalışma başlatıldı. Asfaltı tekrardan kazıyorlar, birden bir patlama yaşadık, tüm işçiler toplandı taşlarla kapatmaya çalıştılar” diye konuştu.