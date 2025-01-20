Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri Milas’ın Beçin Mahallesinde uzun zamandır taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılayan 16 hanenin su sorununu çözdü. MUSKİ ekipleri, bölgede 4 bin 500 metre hat ile şebeke hat imalatını tamamlarken abonelik işlemleri başladı.

MUSKİ ekipleri, Milas’ın Beçin Mahallesi Karakaya Küme Evleri mevkiinde içme suyu hattı şebekesi olmadığı için taşıma ve yağmurdan biriktirdikleri su ile ihtiyaçlarını karşılayan 16 hanenin su sorununu çözmek için harekete geçti. Yaklaşık 4 bin 500 metre hat ile şebeke hat imalatını tamamlayan MUSKİ ekipleri, elektrik bağlantıları ve teknik birkaç adımdan sonra 16 haneye kesintisiz su sağlayacak.

Beçin mahallesinde hayvancılık yapan Muzaffer Yılmaz, “Suyumuz yok, taşımı tankerlerle su taşıyoruz, tankerlerle suluyoruz. Bunun için müracaat yapıyoruz işte su için. Çok zor. İki kilometre yerden su çekiyoruz. Tek umudumuz, malımız susuz kalmasın. Yazın çok zorluk çekiyoruz. Yani, ne diyeyim yağmur suyuyla duş aldığımız günler de oluyor. Malımızın susuz kaldığı günler de oluyor. Onun için tek dileğimiz su” dedi.

Tek sıkıntılarının su sorunu olduğunu kaydeden Güray İstanköy, “Kşın yağmur sularını saçlardan yakan, saçlardan yakan suyu oluklardan, bidonlara, varillere topluyoruz. Buradan tenekelerde el yıkama için kullanıyoruz. Bir de 3 tonluk bir depomuz var arka tarafta. O depoya da suyu yine boruyla içine dolduruyoruz. Oradan hidroforla, çeşmelere akıtıyoruz. Bunlar büyük bir ihtimalle bittiği için bu sefer tankerlerle suyu getiriyoruz. Ama tekrardan hidrofordan çeşmelerini akıtmamız için de tankerden gelen suyu depoya dolduruyoruz ki çeşmelerimiz kullanılsın” diye konuştu.

Çetin Korkut: “16 Hane Kesintisiz Suya Kavuşacak”

Bölgedeki 16 hanenin kesintisiz suya kavuşacağını kaydeden Milas 1. Bölge Daire Başkanı Milas Şube Müdürü Çetin Korkut, “Beçin Karakaya Küme evleri dediğimiz mevki 1967 yılından beri yaşamın devam ettiği bir mevkimiz. Burada halkımız taşıma suyla, yağmur sularından topladıkları sularla, yani elverişsiz kalitesiz sularla yaşamını idame ettirmeye çalışıyordu. Biz de bu konuları vatandaşlardan gelen talepler üzerine değerlendirerek, tabii başkanımıza gelen bazı talepler vardı, genel müdürümüze ulaşan talepler vardı. Onları da genel müdürümüzün talimatıyla birlikte ele aldık ve yaklaşık 4 bin 500 metre 63.90’lık 10 atı HDP hat ile birlikte burada şebeke hattı imalatımızı tamamlamış olmuyoruz. Artık şu anda gördüğünüz gibi sona gelindi. Burada çalışmalarımıza elektrik bağlantıları ve teknik bağlantıları ile artık suyumuzu vereceğiz. Buradaki 16 hane artık kesintisiz suya kavuşacak” dedi.