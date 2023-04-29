BEBKA’nın girişimcilik ekosistemini hareketlendirecek projesi TechINBursa Girişimcilik Merkezi’nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla yapıldı. Teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlere önemli desteklerin sağlanacağı merkezin açılışının ardından Bakan Varank, girişimcilerle sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), girişimcilik ekosistemine önemli bir katkı daha sunarak TechINBursa Girişimcilik Merkezi’ni hizmete açtı. Merkezin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği TechINBursa Girişimcilik Merkezi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoloji tabanlı girişimciliğe çok önemli destekler verildiğini belirterek, “TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarıyla gerek fonlama olsun, gerek mentorluk olsun farklı programların devreye girmesiyle girişimci gençlerimizi destekliyoruz. Bunun yanında teknoparklarımızla, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizle girişimci gençler başta olmak üzere kendi fikrini ticarileştirmek isteyen işletmelere mekânsal destek sağlıyoruz. Açılışını yaptığımız merkez de ya bir teknoparkla eşleşmeyle, ya da KOSGEB’in Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) noktasındaki desteklerden istifade edilecek bir alana dönüşecek. Bursa’da iki teknoparkımız tamamen dolu. Dolayısıyla BEBKA ile önemli bir ihtiyaç olarak gördüğümüz genç girişimcilerin ofis ihtiyacını gidermek için bu güzel girişimi hayata geçirdik. Bugüne kadar Ar-Ge ve inovasyon odaklı katma değerli üretimde çok ciddi yol aldık. Ülkemizi kalkındırmak, refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak istiyorsak Ar-Ge ve inovasyona, gençlerimize yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Gençlerin kabiliyetlerine güveniyoruz. TEKNOFEST’e bu yıl 1 milyon genç başvurdu. Dünyada eşi benzeri yok, 1 milyon genci dâhil edebileceğiniz başka bir etkinlik yok. Bunu gençlere yatırım yaparak başardık. Türkiye Yüzyılını inşa edecek gençlere yol arkadaşlığı ve yatırım yaparak destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerince sergilenen insansız hava araçlarını (İHA) da inceleyen Bakan Varank, projelerle ilgili bilgi aldı.

Törene; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ile Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz de katıldı.

BEBKA’nın girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü programların girişimcilere büyük imkânlar sunduğunu ve finansmana erişimlerini kolaylaştırdığını kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak da, “Açılışımızı onurlandıran Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a şükranlarımı sunuyorum. Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin önemli unsurlarından olan girişimcilik merkezleri sayısının artırılması ve nitelikli girişimlerin ortaya çıkarılması adına TechINBursa’yı hizmet binamızda hayata geçirdik. Çalışmalarını sürdürebilecekleri kuluçka merkezi altyapısı kurduğumuz girişimcilerimiz bu merkezde; ücretsiz ofis alanı, internet, mentor-girişimci buluşmaları, girişimci-yatırımcı buluşmaları, hızlandırıcı programlara katılma imkânı bulacak. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bu merkez, girişimcilere iş insanları ile networking imkânı açısından da büyük avantajlar sağlayacak” dedi.