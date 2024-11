Dünyanın en prestijli girişimcilik etkinliklerinden Slush, BEBKA’nın da desteklediği teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapıyor. 21 seçkin girişim, Helsinki’de teknolojik ve inovatif çalışmalarını sergileme fırsatı buluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikle 2024 ve 2025’te global pazarlara açılmayı hedefleyen 100’ü aşkın Türk teknoloji girişimleri Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha’da düzenlenen küresel etkinliklere katılma fırsatı yakalıyor. Helsinki’de düzenlenen Slush 2024 organizasyonuna BEBKA önderliğinde 21 teknoloji girişimimiz katılım sağlayacak.

Türk girişimciler, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 20-21 Kasım arasında Slush 2024 organizasyonu kapsamında yapay zekâ, robotik, çevre ve iklim, dijital sağlık, spor, oyun teknolojileri, yazılım, eğitim ve finans gibi birçok alanda öncü teknolojilerini tanıtacak. 13 binden fazla kişinin katılacağı ve 300’den fazla etkinliğin düzenlendiği organizasyonda 5 bin 500 girişimci, 3 bin 300 yatırımcı ve 250 medya temsilcisi bir araya geliyor. Ücretsiz giriş imkânı sunulan etkinlikte Türk teknoloji girişimleri, yabancı yatırımcılarla buluşarak gelecekteki iş ortakları ve potansiyel müşterilerle tanışma şansı elde edecek. Slush 2024, Türk teknoloji girişimlerine uluslararası alanda görünürlük kazandırarak, Türk teknoloji ekosistemini küresel bir çerçevede temsil etme fırsatı sunuyor.

Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası alandaki başarılarına dikkati çeken BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Slush 2024’ün Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayacağını belirterek, “Dünyanın en prestijli girişimcilik etkinliklerinden biri olan Slush 2024, Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası alanda ses getirmesine imkan tanıyan büyük bir fırsat. BEBKA olarak, Türk girişimcilerimizin teknolojik potansiyelini dünya ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu etkinlik, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirecek Türk teknolojisini küresel arenada temsil etmek ve yeni iş birlikleri kurmak adına önemli bir adım olacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda beş kalkınma ajansı olarak desteklediğimiz girişimcilerimizin Helsinki’de kuracağı yatırım ve müşteri bağlantılarını takip edeceğiz. Girişimcilik ekosistemimizin gelişmesi adına her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı’ çerçevesinde başarılı olan girişimciler; 20-21 Kasım 2024 tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki kentinde gerçekleştirilen Slush etkinliğine katılacaklar. Küresel Etkinliklere Katılım Çağrısı kapsamında, 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show(CES)’a ,23-26 Şubat 2025 tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek Web Summit Qatar’a, teknoloji girişimcilerinin katılması sağlanacak. Start-up’lara her etkinlik için farklı kapsamlarda destek sağlanacak.

Slush 2024’te Yer Alacak Türk Teknoloji Girişimleri:

"APRA Engineering, Archi’s Academy, Bilbordia, From Your Eyes, Hardal, Hiwell, Invamar, Kfobi, Kimola, MIRAI, MOVE ON, Pardon, SmartIR, STAGE, Techsign, Tedaarik, Theclio, Tiplay, Wastespresso, Yuppy Games, Newky."