BEBKA Yönetim Kurulu, 2023 yılı çalışma programı ve bütçesini onayladı.

BEBKA Yönetim Kurulu, 2023 yılı çalışma programı ve bütçesini onayladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında ve Bursa Valisi Yakup Canbolat ev sahipliğinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı binasında gerçekleştirilen Eylül ayı Yönetim Kurulu toplantısına, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürün BEBKA’nın, Eylül ayı yönetim kurulu toplantısında 2023 çalışma programı ve bütçesinin yanı sıra 2022 yılının ilk 6 ayına yönelik ara faaliyet raporu da onaylandı. 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı çalışmaları ve illerde yapılacak bölge planı çalıştaylarının da görüşüldüğü toplantı, ajans faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu üyelerine yapılan bilgilendirme sunumu ile sona erdi.