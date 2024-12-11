Tepebaşı Belediyesi’nin “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Hazırlanmasına Yönelik Kapasite Geliştirme" Projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında, eğitim planlaması yapmak ve paydaş görüşlerini almak üzere danışmanlık alınan firmayla birlikte saha çalışması gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Hazırlanmasına Yönelik Kapasite Geliştirme Projesi” ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) yapılan başvuru sonucunda destek almaya hak kazanıldı. Proje kapsamında belediyenin kurumsal sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasına yönelik eğitmen eğitimi, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, finansal raporlama ve kurumsal yönetim konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Proje doğrultusunda ilk eğitim çalışması Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalışmaların yapılması için belediye bünyesindeki her bir müdürlükten görevlendirilen sürdürülebilirlik sorumlularına eğitim verildi. Eğitimde paydaş görüşleri alınarak danışmanlık alınan firma yürütücülüğünde saha çalışması gerçekleştirildi.