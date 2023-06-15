BEBKA’nın ‘Genç İstihdamı’ teması çerçevesinde desteklenen “Kompozit Uygulamaları Temel Eğitimi"nde geliştirilen Alfa Kurt Kamikaze drone, uçuş görevini tamamlayıp TechINBursa Girişimcilik Merkezi’nde sergilenmeye başladı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından genç istihdamı temasında desteklenen kompozit uygulamaları eğitiminin ardından geliştirilen Alfa Kurt, uçuş görevini tamamlayıp sergilenmek üzere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk tarafından BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak’a teslim edildi. BEBKA hizmet binasında faaliyete geçen TechINBursa Girişimcilik Merkezi’nde genç girişimcilere örnek olması amacıyla sergilenecek Alfa Kurt, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından imzalanmıştı.

“Genç girişimcilerimize örnek olsun”

Alfa Kurt’u imzalayan isimler arasında bulunan BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda genç istihdamı projelerimize devam ediyoruz. BEBKA olarak genç istihdamı teması çerçevesinde “Kompozit Uygulamaları Temel Eğitimi"ni destekledik. Eğitimi alan gençler hocaları Doç. Dr. Burak Öztürk koordinasyonunda bu projeyi geliştirdiler. Gençlerimiz ve ekibin koordinatörü Burak Öztürk başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Bize teslim edilen Alfa Kurt Kamikaze’yi genç girişimcilerimize örnek olması adına TechINBursa Girişimcilik Merkezi’mizde sergileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Projenin hayalden gerçeğe dönüşmesinde en büyük desteği BEBKA’dan gördüklerini belirten Doç. Dr. Burak Öztürk de “Alfa Kurt, prototip bazda üretildi. 7,5 kilogram ağırlıkla kalkış yaptı ve üç kez test uçuşu gerçekleştirildi. 40 dakika görev yapma özelliğine sahip olarak geliştirilen Alfa Kurt, saatte 120 kilometre hız ile kamikaze görevini de icra etmiştir. Uçağın görevini tamamlamasıyla birlikte revizyon çalışmaları başlatıldı. İnsansız hava aracının taksi çalışmaları, uçuş testleri ve kamikaze operasyonu sonrası aldığı hasarlar ilgili tadilat işlemleri yapılarak sergilenmesi için BEBKA’ya teslim edildi. Gençlerin nitelikli İHA’lar üretebilmesi, savunma sanayinde iş bulabilmesi için desteklerini esirgemeyen BEBKA Genel Sekreter Prof. Dr. Zeki Durak ve ekibine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Öztürk; uçağın hafifletme, mesafe artırma ve hızlanma çalışmalarının devam ettiğini ve iki yıl içinde tamamlanarak savunma sanayisi için nitelikli bir ürün geliştirmek istediklerini de belirtti.