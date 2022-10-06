BEBKA, Eskişehir OSB ve MEGEM A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ programını başarıyla tamamlayan 45 genç sertifikalarını aldı.

BEBKA, Eskişehir OSB ve MEGEM A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ programını başarıyla tamamlayan 45 genç sertifikalarını aldı.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye’ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM A.Ş.), 29. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün “Genç İstihdamı” odaklı çalışmaları çerçevesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları sonunda "Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü ve Kaynak Operatörlüğü" eğitimlerini başarıyla tamamlayan 45 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, BEBKA Eskişehir Koordinatörü Güliz Ünal, MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva ve Pınar Barış ve Genel Müdür Vekili Mustafa Özenç katıldı.

“Merkezimiz sanayimizin kalifiye eleman açığını kapatıyor”

Törende konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM’in sanayideki kalifiye eleman boşluğunu doldurma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini aktararak, “Sanayimiz hızlı büyüyor, çok sayıda yeni yatırım var, birçok tesis üretim kapasitesini sürekli arttırıyor ama biz istenen ölçüde kalifiye eleman bulamıyoruz. İşte bu noktada MEGEM, önemli bir boşluğu dolduruyor. Bugüne kadar sizler de dahil bin 340 kişiyi kurslarımızda eğiterek iş yaşamına kazandırdık ve meslek sahibi yaptık. Her bir kursiyerimizin birer altın bileziği olmasını sağladık. Bu açığı bir nebze olsun kapatmak için MEGEM sayesinde Eskişehir bazında en çok talep gören meslek dallarında sizleri eğiterek, sanayimize kazandırıyoruz” diye konuştu.

“Gelecek sanayide”

Başkan Küpeli, kursiyerlere iş hayatında başarılar dileyerek, “İşlerinizde sebatkar olun, kendinizin geliştirmeye devam edin. Gittiğiniz şirketlerde işinizi iyi yapan, aranan ve istenen birer eleman olun. İyi ki MEGEM’de bu kursları almışım ve bu işte çalışmaya başlamışım diyeceksiniz. MEGEM’den mezun ettiğimiz birçok kişi bugün Eskişehir’in en gözde ve büyük sanayi kuruluşlarında çok iyi imkân ve maaşlara çalışmaya devam ediyorlar. Gittiğiniz yerde işinize dört elle sarılın. Şunu unutmayın, sanayide düzgün çalışan, işine sahip çıkan bir kişi asla işsiz kalmaz. Nerede olursa olsun çok iyi imkanlarla iş bulur. Eskişehir sanayisi son yıllarda çok hızlı büyüyor. Burada herkese yetecek kadar iş imkânı var. Yeter ki siz istekle çalışmak isteyin. O yüzden diyorum ki gelecek sanayide. Bunu asla unutmayın. Hepinizi kutluyor, yeni çalışma ve iş hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“MEGEM’den mezun olanların yüzde 98’i işe yerleştirildi”

MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, 11 yıldır başarıyla hizmet eden MEGEM’in mezun ettiği tüm kursiyerlerden yüzde 98’inin kurs bitiminde bir işe yerleştiğini söyledi. 400 saat süren eğitimler sonunda Eskişehir sanayisine 45 yetişmiş iş gücü kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Özkaya, “MEGEM olarak bu zamana kadar toplam 29 dönem sonunda, sizler de dahil olmak üzere toplam 1.340 kursiyere eğitim verdik ve meslek sahibi yaptık. 29. dönem grubu olarak 23 kursiyerimiz CNC bölümünden, 15 kursiyerimiz kalite kontrol ve CMM ölçüm bölümünden, 7 kursiyerimizi ise kaynak bölümünden mezun ederek, Eskişehir sanayisine 45 kişilik iyi yetişmiş kalifiye iş gücü daha kazandırmış olduk. Biz sizlerin yaşamlarına ve hayatlarına güzel bir dokunuş ve katkı yaptığımıza inanıyoruz. Hepinizi kutluyor ve tebrik ediyorum. BEBKA’ya da sunmuş olduğu katkılardan dolayı da teşekkürlerimi iletirken, sizlerin yetişmesinde emeği geçen çok değerli hocalarımıza ve eğitmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Yeni dönemde kurs kapasitesi 100 kişiye, kurs sayısı 4’e çıkıyor”

Yeni dönemde kurs sayısını 4’e çıkartacaklarını aktaran Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz MEGEM olarak, sanayimiz için var gücümüzle yeni dönemde de çalışmaya devam ediyoruz. Bu yeni dönemde birtakım yenilikler de yapmak kararı aldık. Ilk olarak kurs sayımızı bu dönemde makine bakım bölümünü de ekleyerek 3’ten 4’e çıkarıyoruz. İlave olarak sanayimizden gelen yoğun iş gücü talebine cevap verebilmek için kurs sayımızı arttırıyoruz. Eğitimler 2 ayrı grup halinde yapılacak. Bu şekilde eğitim vereceğimiz aday sayısını da 100 kişiye çıkarıyoruz. Böylece daha fazla adayı meslek sahibi yaparak iş yaşamına kazandıracağız. Ayrıca MEGEM olarak yakında başlayacak olan SOGEP projemizle de dezavantajlı gruplardan gelecek kadın adaylarımızla lazer kaynak ve parça montajlama eğitimleri vermeye başlayacağız. MEGEM olarak önümüzdeki aylarda sanayimize daha fazla işgücü kazandıracağımızın müjdesini de vermek istiyorum.”