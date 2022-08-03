Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Hülya Seçkin, tatil planı yapan bebekli ailelere tatil öncesi önerilerde bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Hülya Seçkin, tatil planı yapan bebekli ailelere tatil öncesi önerilerde bulundu.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Hülya Seçkin tatil planı yapan bebekli aileler için önemli açıklamalarda bulundu. Bebekli ailelerin tatil öncesi gerekli eşyaları ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Seçkin, “Yaz geldi, tatil planları yaparken çocuklu ailelerin farklı şeyleri düşünmesi gerekir. Gerekli önlemleri aldıktan sonra bebeklerle tatile çıkmanın onların gelişimi açısından çok faydalıdır. Yanınıza mutlaka şunları alın; güneş kremi, 6 aydan büyük çocuklar için güneş koruyucu, mayo, şapka, güneş gözlüğü, bornoz, alt açma minderi, deniz simidi veya kolluk, ateş ölçer, yara bandı, gazlı bez, ateş düşürücü, sürekli kullandığı vitamin ve ilaçlar, doktorunuza danışarak alacağınız kaşıntı giderici şurup ve jeller. Elbise ve şortların yanı sıra sinek saldırısından korumak için uzun pantolon veya eşofman altı ve serin geceler için ince mont, hırka, yelek almayı ihmal etmeyin. Sevdiği oyuncakları, kitapları ver varsa alıştığı şeyleri almayı ihmal etmeyin“ dedi.

“Yolculuk sırasında bebeğin konforu önemli”

Ulaşım konusunda araç tercihinin bebeği etkilemediğini ancak yolculuk esnasında bebeğin konforunun sağlanması önemli olduğunu söyleyen Seçkin, ”Havuz yerine deniz tercih edilmeli ve bebekli aileleri düşünerek tasarlanmış oteller seçilmelidir. Eğer bebeğiniz ek gıdaya yeni geçmişse kaldığınız tesisin mutfağını kullanabileceğinizden veya tesisin bebeğinize uygun yiyecekler çıkaracağından emin olun. Gitmeden 2 gün önce arayarak odanıza bebek karyolası eklemeleri gerektiğini hatırlatın. Ulaşım konusunda araba veya uçak bebeği etkilemez, ancak yolculuk esnasında bebeğin konforunun sağlanması önemlidir. Karayolu ile seyahat ediyorsanız oto koltuğu olmazsa olmazlardandır “diye konuştu.

“Bebeğin havuz suyunu yutmamasına dikkat edilmelidir”

Seçkin, bebeklerin havuz suyunu yutmamasına dikkat edilmesine değinerek, ”Aileler genellikle bebekleri deniz ya da havuza sokmanın riskli olup olmadığını merak ederler, deniz veya havuza sokarken öncelikle bebeğin başını dik tutabileceği gelişim seviyesinde olması gerekir. Havuzlardaki sterilizasyon işlemleri zaman zaman yetersiz olabiliyor. Bu noktada bebeğin sağlığı açısından daha hijyenik olması adına deniz tercih edilebilir. Bunun yanı sıra, bebeğin havuz suyunu yutmamasına dikkat etmek gereklidir “ifadelerini kullandı.

“30 dakikadan fazla suyun içerisinde kalmamaları gerekir”

Bebeğin 30 dakikadan fazla suda kalmaması gerektiği söyleyen Seçkin , "Hem havuz hem deniz için dikkat edilmesi gereken bir başka husus suyun sıcaklığı. Bebeklerin ortama 30 derece sıcaklıktaki bir suda yüzdürülmesi, onların vücut sıcaklıklarını koruyabilmeleri adına önemli. Ayrıca 30 dakikadan fazla suyun içerisinde kalmamaları altı çizilmesi gereken bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Bebeklerin güneş ışınlarının zararlarından korunmak için 12.00-17.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaları ve toplamda 15-20 dakikadan uzun bir süre güneş ışınlarına maruz kalmamaları gerekir, ayrıca bebek cildini doğru nemlendiricilerle nemlendirmek gerekir “şeklinde konuştu.