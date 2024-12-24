Hamilelik sürecinde anne adaylarının en çok ilgilendiği konulardan biri de süreç içerisinde ne kadar kilo aldıkları olurken, anne adayının kilo alıp almasının yanı sıra anne karnında gelişim süreci devam eden bebeğin kilo durumu daha büyük önem taşıyor.

Bebeğin gelişiminin, annenin gebelik öncesi ve sırasındaki beslenmesiyle bağlantılı olduğunu ve son yapılan çalışmalara göre bebeğin kilosunun anneler tarafından belirlendiğini söyleyen Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişim faktörleri hakkında bilgi verdi. Hamilelik döneminde tüketilen gıdaların, bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve yeterli kilo almasına katkı sağladığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, “Hamilelik öncesinde ve süresince anne adayları, sağlıklı ve kaliteli beslenmek zorundadır. Hamilelikte tüketilen gıdalar, bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesini ve yeterli kilo almasını sağlar. Gebelik döneminde, normal dönemdeki beslenmeye ek olarak ortalama 300 kaloriye daha ihtiyaç duyulur. Genel olarak tüm hamilelik boyunca, tekil gebelikler için 10-12 kilo alımı normal kabul edilir. Bu kilo alımı aralığının, çoğul gebelikler içinse 16 kiloyu geçmesi önerilmez. Tüm bunların yanında vücut kitle indeksi yüksek olan, gebeliğine obez olarak başlayan kadınlarda dengeli beslenme ve egzersiz programı ile süreç daha kontrollü tamamlanıp, bazen ekstra kilo alımı olmadan da hamilelik süreci tamamlanabilmektedir” dedi.

Her anneye özel beslenme programı oluşturulmalı

Her hamilenin ve bebeğinin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini ve kişiye özel beslenme programları hazırlandığını söyleyen Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun şöyle devam etti:

“Her hamile, hatta aynı kişinin yaşadığı her gebelik aynı olmayabilir. İlk gebelikte yaşanılan sıkıntılar, diğer gebeliklerde yaşanmayabilir. Örneğin annenin tansiyon yüksekliğine bağlı plasental yetmezlik durumlarında, anne adayının sağlıklı beslenmesine rağmen bebekte yetersiz kilo alımı olabilir ya da diyabetli bir anne ise anneden geçen yüksek glikoz değerleriyle beraber bebeğin beklenenden daha fazla kilo alması gözlemlenebilir. Bu gibi özel durumların varlığı nedeniyle sağlıklı beslenmeyle beraber düzenli periyotlarda hekim kontrolü olmalıdır. Sağlıklı bir gebelik geçirmek için muhtemel özel durumlar tespit edilerek bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi sağlanır” diye konuştu.

Bebeğin kilosunu anne belirliyor

Son yapılan çalışmalara göre bebeğin kilosunun anneler tarafından belirlendiğinin altını çizen Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, “Yetersiz beslenmenin anne ve bebek için zararlı etkileri olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle annelerin gebelik sürecinde hem bebeğin kilosuna hem de gelişimine katkıda bulunacak besinleri tüketmesi önemlidir. Protein, yağ, meyve, sebze, tam tahıl, kuru baklagillerden oluşan dengeli öğünler hem anne hem bebek sağlığı için önem taşımaktadır” diye konuştu.

"Folik asit zengini besinler bebeğin büyümesini destekler"

Bebeklerin kilo almasını sağlayacak besinlerle ilgili bilgi veren Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, “Protein grubunda yumurta, tavuk, balık, kırmızı et, süt ve süt ürünleri; yağ grubunda ise avokado, zeytinyağı, balık, chia ve keten tohumu tüketilebilir. Brokoli, ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler folik asit açısından zengindir ve bebeğin büyümesini destekler. Bulgur, esmer pirinç ve yulaf ezmesi lif, demir, B vitamini açısından zengindir ve bebeğin gelişiminde faydalıdır. Meyve grubunda da elma, muz, ananas, hurma, çilek, kivi, portakal C vitamini açısından zengin besinlerdir. Hem annenin beslenmesini hem de bebeğin büyümesini destekler. Kuruyemişler de sağlıklı yağlar ve mineraller açısından zengindir. Süt ürünleri, kemik gelişimini destekler. Fermente süt ürünleri de anne adayının bağırsak sağlığını iyileştirir ve bebeğin sindirim sistemini destekler. Bunların yanında mercimek, fasulye ve nohut gibi kuru baklagiller, protein ve lif açısından zengindir. Bu ürünler de bebeklerin kilo alımını desteklemektedir” dedi.