Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, bebeklerin gelişimi için en iyi besin kaynağının anne sütü olduğuna dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul gören anne sütünün faydaları, bebeklerin gelişimi için büyük önem arz ediyor. Medicana Sağlık Grubu Doktorlarından Uzm. Dr. Buket Taneri, anne sütünün bebeklerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

“Bebeğinizin gelişimi için en iyi besin kaynağı anne sütüdür”

Anne sütünün bebekler için önemine değinen Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, “Anne sütü dünyaya gelen bebeğiniz için en iyi başlangıç, verebileceğiniz en güzel hediyedir. Anne sütü, bebeğiniz için mükemmel besindir. İçindeki antikorlar sayesinde bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur. Bebeğinizin sindirim sistemini düzenler ve alerji riskini azaltır. Bebeğinizin gelişimi için en iyi besin kaynağıdır. Beyin gelişimi, kemik sağlığı ve genel büyüme için gerekli tüm besinleri içerir. Emzirme anneye de birçok fayda sağlamaktadır. Doğum sonrası rahmin daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur, meme kanseri ve tip 2 diyabet riskini azaltır. Anne ve bebeğin özel bir bağ kurmasını sağlar. Ten teması ve yakınlıkla bebeğinizle aranızdaki bağı güçlendirir” dedi.

“Emzirme anne ile bebek arasındaki harika bir yolculuktur”

Emzirmenin önemi hakkında da açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Buket Taneri, “Dünya Sağlık Örgütü, bebeğinizin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesini daha sonra ek gıdalara başlanıp emzirmenin 2 yaşına kadar devam etmesini önerir. İlk 6 aylık süreçte anne sütü içerik olarak bebeğinizin bütün ihtiyacı olan her şeyi karşılamak için yeterlidir. Sütünüzün dönem dönem yetersiz olduğunu düşündüğünüz durumlarda endişelenmeyin, çoğu annenin yeterli sütü vardır. Bebek emme sıklığını artırdıkça süt üretimi de artar. Bir çocuk doktoruna danışarak bu konuda destek alabilirsiniz. Çalışan anneler için anne sütü ve emzirmeyi destekleyici birçok haklar mevcuttur. Unutmayın, emzirme sizle bebeğinizin arasındaki harika bir yolculuktur; bu yolculukta bazen sütün azalması ya da emmede zorluklar gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz ancak bebeğiniz için aldığınız bu kararın ne kadar değerli olduğunu unutmayın” diye konuştu.