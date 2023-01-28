Diyarbakır’da yaşayan Zeynep ve Fırat Güzey çifti doğal yoldan bebek sahibi olamayınca birçok merkeze başvurdu. Tüp bebek dahi çocuk sahibi olamayacağı söylenen çift, PRP tedavisiyle mutluluğa kavuştu.

Diyarbakır’da yaşayan Zeynep ve Fırat Güzey çifti doğal yoldan bebek sahibi olamayınca birçok merkeze başvurdu. Tüp bebek dahi çocuk sahibi olamayacağı söylenen çift, PRP tedavisiyle mutluluğa kavuştu.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Zeynep ve Fırat Güzey çifti, birçok denemelerine rağmen kendiliğinden çocuk sahibi olamadı. Tüp bebek merkezlerine başvuran çift, yumurta rezervinin düşük olmasından dolayı tüp bebek dahil çocuk sahibi olamayacağını duyunca umudunu yitirerek evlerine döndü. Arkadaş tavsiyesiyle son kez Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Zeynep Güzey, PRP tedavisiyle kendiliğinden gebe kaldı. Gebelik kesesini gördükten sonra Güzey çifti mutluluk gözyaşları dökerken, bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.