Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, 0-2 yaş bebeklerden idrar numunesi alınmasını kolaylaştıran yenilikçi bir bebek bezi geliştirdiklerini belirtti. Doğruluk payının bilindik yöntemlere göre çok daha etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Akgün, ürünün Türkiye ve dünyada büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bebeklerden sağlıklı idrar numunesi almanın zor olduğu gerçeği, yenilikçi yöntemlerle tarih oldu. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün tarafından geliştirilen patentli bebek bezi, güvenilir ve yan etkisiz numune toplama süreciyle aileler ve sağlık çalışanları için önemli bir kolaylık sağladı. Bu özel bebek bezinin, geleneksel yöntemlerin zorluklarını ortadan kaldırdığını belirten Prof. Dr. Akgün, “Üç yıl önce patentini aldığımız ve iki yıl önce ticarileştirdiğimiz bu bebek bezi, yurtiçi ve yurtdışında, aralarında Amerika, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Özbekistan, Burkina Faso, Umman ve Moritanya’nın bulunduğu 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor” dedi.

Yan etkisiz, güvenilir ve kolay kullanım

Prof. Dr. Akgün, yenilikçi bezin kullanımını şöyle anlattı:

“Özellikle 0-2 yaş grubunda bebeklerden idrar numunesi almak zor bir süreç. Bu süreçte ya mesaneye iğneyle girişim yapılmak zorunda kalınıyor ya da sonda uygulaması gerekiyor. Bu işlemler hem bebeğe rahatsızlık veriyor hem de bazı komplikasyon risklerini taşıyor. Yeni bebek bezimiz, normal bir bez gibi takılıyor ve 15-20 dakika içinde sağlıklı bir orta akım idrar numunesi alınabiliyor. Bez, doğruluğu yüksek sonuçlar veriyor ve herhangi bir yan etki riski taşımıyor.”

Yanlış pozitif oranı çok düşük

Prof. Dr. Akgün, yapılan çalışmalarda bebek bezinin geleneksel yöntemlere göre yanlış pozitiflik oranının çok daha düşük olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“Yaptığımız prototip çalışmalarda yanlış pozitif oranı yüzde 3 civarındayken, klasik yöntemlerde bu oran yüzde 10’a kadar çıkabiliyor. Özellikle ilk idrarı emen özel bir tabaka ve genital bölgenin temassız kalmasını sağlayan dizayn ile bu riskler azaltıldı.”

Hekimler ve ailelerden tam destek

Olumlu geri dönüşler alındığını, hekimler ve aileler tarafından ürünün çok beğenildiğini dile getiren Prof. Dr. Akgün, “Aileler ve doktorlar üründen çok memnunlar. Bebeklere eski yöntemle uygulanan idrar torbaları, çocukların idrar yapmasını engelleyebiliyordu. Ancak, bu bez sayesinde, bebeklerin idrar tutma sorunu da çözülmüş oldu. Ayrıca, torbanın aksine istenmeyen ilk idrarın özel bir emici tabaka tarafından hemen emilmesi, analiz için en uygun orta akım idrar numunesinin elde edilmesini sağlıyor” dedi.