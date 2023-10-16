Liv Hospital Gaziantep Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Saltuk Buğra Böke, bebeklerde ayakkabı kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bebeklerde ilk adım ayakkabısının nasıl olması gerektiğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Saltuk Buğra Böke, “Bebeğinizin takılmasını engellemek için ayakkabı tabanının düz ve kaymayan özellikli olmasına dikkat edin. Büyümeye devam eden ayağa yer sağlayabilecek bir alan oluşturan ve çocuğunuzun ayağından en az yarım numara büyük bir ayakkabı tercih edin” dedi.

Bebeklerin ilk adımlarını attıkları o anların ebeveynler için şüphesiz çok özel olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Böke, “Bu anlar bebekler için hayata atılan ilk adımlar olurken, ebeveynler için ise bu durum beraberinde bir takım endişe ve kargaşanın da başlangıcı olmaktadır. Akıldaki en önemli sorulardan birisi, nasıl bir ayakkabı almalıyız olmaktadır” şeklinde konuştu.

“7-18. ayların yalın ayak atlatılması önerilir”

İlk adım ayakkabısının ne zaman alınması gerektiğinden bahseden Uzm. Dr. Böke, “Amerikan Pediatri Derneği, bebeklerin ayak parmakları ile yere tutunarak yürümeyi öğrendiğinin önemini vurgulamaktadır. Tutunma ve zemini hissetme, doğru adımlama için önemlidir. Bu yüzden salınma dönemi dediğimiz 7-18. aylar arası bebeklerin emekleme ve yürüme arasındaki dönemlerinin sağlıklı geçirilmesi ve ayağın normal gelişiminin olağan seyretmesine imkan tanımak için bu dönemi yalın ayak ve desteklenmeden atlatılması önerilir. Bu yüzden bu dönemde ayakkabı almak için acele etmenin anlamı yoktur” ifadelerine yer verdi.

“Mevsime göre hareket edilebilir”

Ayakkabı giydirme kararının mevsim şartlarına ve dış faktörlere bağlı olarak değişebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Böke, “Bebeğimiz ilk adımlarını atmaya başladığında eğer yaz mevsiminde isek bir süre yalın ayak veya çorap ile adımlaması uygun olabilir. Kış döneminde adımlamaya başladıysa, dışarıya çıkacağınızda çevresel faktörlerden korunma ihtiyacı duyulan dönemlerde kullanmak daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ayak tabanının düz olması oldukça önemli”

Piyasada birçok markanın ürettiği farklı şekillerde ve renklerde çok sayıda ayakkabı bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Böke, “Buradaki en önemli amacımız çocuğumuzun ayak gelişimini etkilemeyecek ve rahat kullanabileceği ürünü bulmak” dedi. Uzm. Dr. Böke, Amerikan ve İngiltere Pediatri Dernekleri’nin bu konuda önerilerini şu şekilde sıraladı,” “Takılmayı engellemek için ayak tabanının düz ve kaymayan özellikli olmasına dikkat edin, büyümeye devam eden ayağa yer sağlayabilecek bir alan oluşturan ve çocuğunuzun ayağından en az yarım numara kadar büyük bir ayakkabı tercih edin. İngiltere Pediatri Derneği 12-16 mm büyüklüğün ideal olduğunu belirtmektedir. Bu mesafe parmak gelişimi ve hareketi için uygun olacaktır, üst kısmı yumuşak, deriden üretilmiş, rahat modeller seçilebilir. Yazın, yine organik olan file, koton veya kanvas modeller de tercih edilebilir. Sert deri ve sentetik materyallerden uzak durulmalıdır, alt tabanı hareket kabiliyeti engellemeyecek, doğal hareketi destekleyecek özellikteki esnek ve hafif modeller uygun olur, ayarlanabilir bağcık bağlantı özellikleri olan bağcıklı veya cırtlı modeller seçilebilir, sert olmayan ancak koruma ve destek sağlayabilen modeller alınabilir” şeklinde konuştu.

“Çocuğumuzun boyu kadar ayak tarak kısmı da önemlidir”

Bebeğimiz için uygun ayakkabı numarası seçimi yaparken kafamızın karışabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Böke, “Her iki ayak kontrolü yapıldıktan sonra, en uzun parmağı baz alarak bu parmaktan 12-16 mm daha uzun olacak bir numara tercih etmeliyiz. Boy kadar önemli olan bir diğer özellik ise ayağın en kısmı, yani tarak kısmı. Enden sıkan ve ayak mekaniğini zorlayacak modellerden uzak durmalıyız. Bunu anlamanın en güzel yolu, çorabı ile ayakkabısını giydirip çocuğunuzu ayağa kaldırdığınızda, ön kısımdan parmak tarafına baskı yaptığınızda yeteri kadar mesafe olması ve topuk kısmından serçe parmağının içeriye girebileceği bolluğa sahip olmasıdır. Mevcut tabanı çıkabilen ayakkabılar ise astarı çıkarılarak çocuğunuz bu astarın üstüne bastığında, mesafelerin kontrol edilebilmesine imkan tanır. Unutulmamalıdır ki; çocuklarda ayak her yıl 2 numaraya kadar büyümektedir. Bu yüzden almış olduğunuz ayakkabının küçük gelmediğini ve ayağın gelişimi için yeterli alan sağladığını her 3 ayda bir kontrol etmek çok önemlidir. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, alınacak ayakkabı modelinde çocuğunuzun rahatlıkla koparacağı boncuk, küçük süslemeler veya farklı estetik unsurları bulunmamalıdır” diye konuştu.