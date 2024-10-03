Özel İmperial Hastanesi’nde ’Emzirme Haftası’ nedeniyle farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla kurulan stantta, polikliniklere tedavi amacıyla gelen anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmenin önemi, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları, anne sütünün yararı konusunda eğitim verilerek bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Anne sütünü teşvik eden ve bebek dostu hastane unvanına sahip olan hastanede Emzirme Haftası’na özel kadın doğum servisinde doğum yapan annelere üzerinde “İlk 6 ay sadece anne sütü” yazılı hediyeler dağıtıldı.