DENİZLİ (İHA) – Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde, İl Sağlık Müdürlüğü Bebek Dostu ekibinin de katılımıyla emzirme desteği ve relaktasyon polikliniğinin açılışı yapıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özmert Özdemir ve Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ece Koyuncu, anne sütünün ve emzirmenin önemini vurgulayarak, standın açılmasında destek olan Türk Kızılayı ve Emzirme Haftası etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikte emzirmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Özmert Özdemir, “Tüm bebekler sağlıklı beslenme hakkına sahiptir. Anne sütü bebeklerin beslenmesi sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en ideal besindir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin ilk 6 ay boyunca tüm besinleri karşılanır. Anne sütü kolay sindirilir ve bebeği hastalıklara karşı korur. Bebeğin anneyi emmesi, anne sütünü arttıran temel noktadır. Annenin bebeğini sık sık emzirmesi ile günde en az 40 bardak sıvı gıda ve 10-12 bardak su tüketmesi, anne sütünün artmasını sağlar. Dünya Sağlık Örgütü tarafından emzirmeye 2 yaş ve ötesine kadar devam edilmesi önerilmektedir. Hastanemizde anne sütü ve emzirme ile ilgili farkındalığı arttırmak için stant kurularak ailelere, annelere ve anne adayı olan gebelerimize, emzirme desteği ve relaktasyon polikliniğine emzirme ile ilgili yaşadıkları sorunlar için poliklinik girişi yapılarak başvurabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı” dedi.