Kastamonu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, deprem bölgesinden Kastamonu’ya gelen aileleri ve çocukları ağırladı.

Deprem bölgesinden gelen aileler ve çocukların Kastamonu’ya uyum sürecine destek olmayı hedefleyen Kastamonu Valiliği Açık Kapı Projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte aileler e çocuklar Kastamonu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Bebek ve Çocuk Kütüphanesini ziyaret etti. Kastamonu Valiliği Açık Kapı Projesi ekibi, Kastamonu Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Senem Yetgin ve Dr. Öğretim Üyesi Burcu Karabulut Coşkun’un öncülüğünde ve Kütüphane Daire Başkanı Semra Tiryaki Sungur ve Feyza Arslan’ın da ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Berat Ahi ve Araştırma Görevlisi Ezgi Çiftçi, etkinliğe katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır’a Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin işleyişini ve faaliyetlerini aktardı.

Etkinlikte Kütüphane Dokümantasyon, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin önemi ve çocukların okuma alışkanlığı kazanması için yapılan çalışmaların önemi vurgulandı. Misafirler, kütüphanenin zengin içeriğiyle tanışarak çocukların eğitimine katkı sağlayacak kitaplar hakkında bilgi edindi. Akademisyenler çocukların eğitimine ve okuma alışkanlığına verilen öneminin altını çizdi.

Kastamonu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu tür etkinliklerle çocukların eğitimine katkı sağlamaya devam ederken, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek uyum ve dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyor.