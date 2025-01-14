TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı İshak Şan, "İstanbul’a hareket edeceğiz. Mağdur ailelerle bir araya geleceğiz" dedi.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyonda çalışmalara destek vermek amacıyla Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Osman Küçükosmanoğlu Türk Neonatololoji Derneği Başkanı Prof Dr. Esin Koç, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Doktor Reşat Bahat, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Ömer Yavuz Namlı ve Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız yer aldı.

"Sağlık sistemimizin sorunları tespit etmek noktasında meslek kuruluşları ve derneklerin katılımı son derece önemlidir”

Komisyonda konuşan Şan, "Komisyon olarak özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması, yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalar ve mevzuata ilişkin alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla konuya ilişkin katkı sağlayabilecek bütün kesimleri dinlemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla, Komisyonumuzun araştırma kapsamına giren konularda yapmış oldukları çalışmaları ve önerilerini dinlemek üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızdan Türk Tabipleri Birliğini ve ilgili dernekleri davet ettik. Sağlık sistemimizin sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek noktasında meslek kuruluşları ve derneklerin katılımı son derece önemlidir ve ortaya koyacakları görüşler raporumuzun şekillendirilmesinde yol gösterici olacaktır. Bugünkü toplantımızda yapılacak sunumların sadece sağlık alanındaki sorunları tespit etmekle kalmayacağına, aynı zamanda bu sorunlara yönelik atılacak adımların daha somut ve etkin olmasını sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“İstanbul’a hareket edeceğiz. Mağdur ailelerle bir araya geleceğiz”

Komisyon olarak SGK İstanbul İl Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi ve komuta kontrol merkezinde incelemelerde bulunacaklarını belirten Özel, "Planladığımız üzere, yarın, iki günlük çalışma ziyaretimizi gerçekleştirmek üzere İstanbul’a hareket edeceğiz. Mağdur ailelerle bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.