Geleceğin şef adaylarını yetiştiren Sincan Belediyesi, Gastro Sincan’da bu kez Bebek Kütüphanesi üyeleri ağırlandı. Minikler kurabiye hamuru hazırladı ve özenle süsledi.

Geleceğin aşçılarını yetiştiren Gastro Sincan’ın bu kez çok sevimli misafirleri vardı. Bebek Kütüphanesi müdavimleri Gastro Sincan’ı ziyaret etti, minikler anneleriyle birlikte birbirinden lezzetli kurabiyeler yaptı. Minik şefler aşçı şapkalarını giydi, tezgâhın başına geçti. Gerekli malzemeler konuldu, hamurlar itina ile yoğruldu. El becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayan minikler, profesyonel bir mutfağı da keşfetme fırsatı buldu. Anneleri ve öğretmenleri eşliğinde hamuru şekillendiren sevimli şefler yaptıkları kurabiyelerin de tadına baktı.

"En az çocuklar kadar biz de eğlendik"

Gerçekleşen etkinliklerle miniklerin ince motor becerilerinin de güçlendiğini ifade eden okul öncesi öğretmeni Cemile Güneş Çelik, “Bugün Gastro Sincan’a çocukların ince motor becerilerini geliştirmek adına kurabiye etkinliği yapmaya geldik. Çok eğlenerek kurabiyelerimizi yaptık. En az çocuklar kadar biz de eğlendik. Bu fırsatı bize sunduğu için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.