Sivas Numune Hastanesi bebek hemşiresi Şeyma İlter, anne sütünün bebek için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bebek emzirirken dikkat edilmesi gereken hususları sıralayan İlter, annelere beslenme tavsiyesinde bulundu.

Sivas Numune Hastanesi’nde bebek hemşiresi olarak görev yapan Şeyma İlter, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası nedeniyle bilgilendirmelerde bulundu. Anne sütünün en önemli özelliğinin bebeğin yaşına, durumuna, ihtiyacına göre değişim gösteren çok değerli bir gıda olduğuna söyledi.

Anne sütünün önemine değinen Şeyma İlter, “Bebek için en önemli besin anne sütüdür. Kullanımı kolay, hazır ve sterildir. Anne bebek teması için oldukça önemli olmakla beraber ilk süt denilen kolostrum çok zengin bir içeriğe sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir ve bebeği birçok hastalığa karşı korur” dedi.

“Anneler hijyen kurallarına dikkat etmeli”

Doğru emzirme için annelerin dikkat etmesi gerekenleri sıralayan Hemşire İlter, “ Anneler emzirmeye başlamadan önce el hijyenine çok dikkat etmelidirler. Anneler dik oturur pozisyonda olmalılar, bebeklerini ise doğru pozisyonda tuttuklarına emin olmalılar. Bebek, anne göğsüne yüzü tam dönük olmalı ve meme başının hepsini kavramalıdır. Emzirme süresi her bebeğe göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak bebeklerin hareketleri arttığında, anne göğsünü aramaya başladıklarında ve her ağladıklarında mutlaka emzirilmelidirler. Uyuyan bebeklerde ise her iki saate bir uyandırılıp mutlaka emzirme gerçekleştirilmelidir” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı bebek günde 8 ila 10 kez idrar yapmalı”

Anne sütünün yeterli olup olmadığı nasıl anlaşılır sorusunu yanıtlayan İlter, “ Bebek emdikten hemen sonra memeden huzurlu ayrılıyor ve uyuyorsa, emzirme araları daha uzun oluyorsa bunlar doyma belirtileridir. Bunlarla beraber doyduğunu idrar takibi yaparak da anlamak mümkün. Günde 8-10 kez idrar yapıyorsa ve kilo artışı oluyorsa bebekler doyuyor demektir” diye konuştu.

“Anneler mutlaka günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketmelidir”

Emziren annelerin beslenirken dikkat etmeleri gereken yerleri sıralayan Hemşire Şeyma İlter, “Anneler mutlaka günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketmelidirler. Sık ama az beslenmelidirler. Ara öğünleri mutlaka olmalıdır. Baharatlı yiyeceklerden olabildiğince uzak durmalılardır. Asitli içecek ve hazır gıda tüketmemelidirler. Meyve ve sebze bol yemelidirler. Mevsimine uygun hoşaf içmelidirler ve karbonhidratlı gıdaları fazla tüketmemelidirler. Unutulmamalıdır ki anne sütü ilk 6 ay çok önemlidir" ifadelerini kullandı.