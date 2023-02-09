Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay’da görevlendirilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz enkaz başında görev yapan ekipler, Odabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yıkılan binanın enkazından bir bebeği sağ çıkardı. Kurtarılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zonguldaklı anne ve kızı 65 saat sonra kurtarıldı

Zonguldaklı anne ve kızı 65 saat sonra kurtarıldı

Hatay’da depremin etkisiyle yıkılan binanın enkazından bebek kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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