Bebek dostu tescilli Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesinde Emzirme Haftası düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı.

Hastanede Emzirme Haftası çerçevesinde Emzirme Polikliniği Sorumlu Hemşiresi Müyesser Başer öncülüğünde, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan stantta hastaneye başvuran anne, gebe ve diğer hastalara anne sütünün önemi anlatılırken, broşürler ve magnetler verildi. Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, Sağlık Bakım Müdürü Gülşen Parlakkaya ve Müdür Yardımcısı İlknur Gülol da standı ziyaret ederek düzenlenen etkinliğe eşlik etti.

Anne ve bebek için vazgeçilmez olan anne sütünün öneminin vurgulandığı, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Deniz Bütün Özdamar, Dr. Gülüzar Gürhan, Dr. Zahide Tur Taşdemir ve Dr. Celal Özdamar da sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

2002 tarihinden bu yana “bebek dostu hastane” tescili bulunan Beyşehir Devlet Hastanesinin Emzirme Polikliniğinde bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ile iki yaş ve ötesine kadar sürdürme oranlarının artırılması hedefleniyor. Bu süreçte sağlıklı ailelerle birlikte sağlıklı bir toplum oluşması adına her açıdan, özellikle annelerin desteklenmesi amacıyla “etkin ve doğru emzirme” yöntemleri, anne sütünün önemi, süt artırma yöntemleri, relaktasyon (yeniden süt getirme) emzirme sorunları vb. konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.