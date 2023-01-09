Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle’ye ’Bebek Dostu Hastane’ plaket ve teşekkür belgelerini verdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle’ye ’Bebek Dostu Hastane’ plaket ve teşekkür belgelerini verdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6’ıncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi” prensibi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nca 1991 yılından bugüne “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülüyor. Emzirmenin korunması ve desteklenmesi ile programın temelini oluşturan başarılı emzirmede asıl ve en büyük hedef ise çocuklarda morbidite ve mortalite oranlarını düşürmektir. Program çerçevesinde, doğum yapılan sağlık kuruluşları, birinci basamak sağlık kuruluşları ile yenidoğan yoğun bakımlar yer almaktadır.

Eskişehir’de de titizlikle yürütülen “Anne Sütünün Teşviki Ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” dahilinde yoğun çalışmalar sürdürülmekte olup gerek yeni Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Ulusal Değerlendirme Ekiplerince sertifikalandırılmakta, gerek programın il genelinde başarılı şekilde devamını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizce hali hazırda sertifikalı sağlık kuruluşlarının yıllık izlemleri yapılmaktadır.

Bu çerçevede 2022 yılında yapılan değerlendirmelerde Eskişehir Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Teşekkür Belgesi, Bebek Dostu Hastane Teşekkür Belgesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi; Yenidoğan Yoğun Bakım Plaketi ve Bebek Dostu Hastane Plaketi almaya hak kazanmıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Plaketi, Yenidoğan Yoğun Bakım Teşekkür Belgesi ve Bebek Dostu Hastane Teşekkür Belgesi almaya hak kazandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle’ye plaket ve teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Uğur Bilge tarafından kendilerine takdim edildi. Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Bilge, “Anne sütü, yaşama en iyi başlangıcı sağlayan, beslenme yetersizliklerinin önlenmesinde, sağlıklı beslenmenin sürdürülmesinde ilk adım ve bebeğin ilk aşısıdır. Bu nedenle emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla İlimizde dünyaya gelen bebeklerin hayata sağlıklı başlamasının yanı sıra beslenme yetersizliklerinin önlenmesinde, sağlıklı beslenmenin sürdürülmesinde, anne ve bebeğin sağlığının hem ruhsal hem de metabolik olarak korunmasında ilk adım olan anne sütünün alınmasına yönelik özverili bir çalışma yürütmekteyiz. Bu ödülün alınmasında emeği geçen tüm birimlerimize, hastanelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de anne bebek sağlığı üzerinde önemle durmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.