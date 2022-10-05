Türkiye’nin ilk ‘Bebek Dostu’ adliyesi olan Adıyaman Adliyesinde personele emzirmenin önemi anlatıldı.

Türkiye’nin ilk ‘Bebek Dostu’ adliyesi olan Adıyaman Adliyesinde personele emzirmenin önemi anlatıldı.

1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde adliye personeline eğitim verildi. Adıyaman Adliyesinde Emzirme Haftasının önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak için Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ve Adıyaman Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından adliye personeline eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı adına Fatma Boybay, Adıyaman Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü adına Gülüzar Çelik ve Nida Kayğusuz tarafından anne sütünün önemi ve emzirme konusunda eğitim verildi.

Eğitimde ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6 aydan sonra uygun ek gıdalarla en az iki yaş ve ötesine kadar emzirilmesi ve emzirmenin öncelikle bebek ve anne sağlığına daha sonra bebeğin bulunduğu aile, topluma ve tüm dünyaya sağladığı fiziksel ve ruhsal faydaları anlatıldı.