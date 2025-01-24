Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Bebek Çocuk Kütüphanelerine ilgi artıyor.

Osmaneli İlçe Kaymakamımı Abdüssamed Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Şube Müdürü Murat Ersin Korkut ve Bebek Çocuk Kütüphanesi yetkilisi Yeliz Mutlu ve Meryem Gökcel Ermiş ile bir araya geldi. Görüşmede ilçedeki eğitim-öğretim, kütüphanecilik faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, kurumlar arasında ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışmaları değerlendirdi. Öte yandan, İlçe Halk Kütüphanesi ve Bebek Çocuk Kütüphanelerine ailelerden büyük ilgi görüldüğü kaydedildi.