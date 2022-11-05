Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tuz Pazarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup hırsızlık şüphelisi kadın bebek arabasını kullanarak hırsızlık yaptılar. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da hırsızlık şüphelisi kadınlar, bebek arabasını kullanarak tezgahlardan hırsızlık yaptılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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