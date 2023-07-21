Osmaniye’de bebek arabasıyla 2 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 ayrı otomobilde yapılan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Çalışmada iş yeri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin T.R.G ve B.G olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis yaptığı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada hırsızlık malzemelerini taşımak ve masum görünmek için kullandıkları bebek arabası ile otomobilden çaldıkları malzemeleri de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler T.R.G ve B.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.