Organik ev tekstili sektörünün öncü firması Ecocotton, bebekleri için kaliteli ve güvenilir ürünler arayan ailelerin tercihi oldu. Ecocotton E-ticaret Direktörü İç Mimar Kübra Uzunoğlu, bebek tekstil ürünlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken püf noktalarına dikkat çekti.

Organik ev tekstili sektörünün öncü firması Ecocotton, bebekleri için kaliteli ve güvenilir ürünler arayan ailelerin tercihi oldu. Ecocotton E-ticaret Direktörü İç Mimar Kübra Uzunoğlu, bebek tekstil ürünlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken püf noktalarına dikkat çekti.

Türkiye’nin ilk organik ev tekstili üretim yapan firması olan Ecocotton tarafından tasarlanan doğa dostu organik bebek ve çocuk ürünleri, sürdürülebilir ve kullanışlı olmalarıyla anne babaların telaşlı ve heyecanlı günlerinde en büyük yardımcıları oluyor. Bebek ve çocukları için nasıl bir ürün tercih edecekleri konusunda arayış içerisinde giren ebeveynler, ihtiyaçları olan kaliteli ve güvenli bir ürünleri Ecocotton’dan temin edebiliyor.

Bir bebeğin gelişinin ebeveynleri en çok heyecanlandıran haberlerden biri olduğuna dikkat çeken Ecocotton E-ticaret Direktörü İç Mimar Kübra Uzunoğlu, “Mutluluğun, sevincin ve pek çok farklı duygunun bir arada hissedildiği bu dönemlerde elbette tatlı bir telaş da başlıyor. Bebeğin ihtiyacı olan bütün ürünlerin en kaliteli ve kullanışlı olanlarını seçmek ebeveynler için önemlidir. Daha doğmadan ilk yaş gününde giyeceği kıyafeti, ilk oyuncağı, minicik çorapları ve eldivenleri alınır. Her şeyin kusursuz ve eksiksiz olması istenir ve beklenir. Doğa dostu organik bebek ve çocuk ürünleri sürdürülebilir olma ve kullanışlılık özellikleri ile telaşlı ve heyecanlı günlerinizde en büyük yardımcılarınızdan biri olmaya adaydır. Bebeğinizin doğduğu ilk andan beri ihtiyacı olan ürünleri daha o dünyaya gözlerini açmadan özenle seçer, temizler ve dolabına yerleştirirsiniz. Her bir kıyafet anne ve baba için yeni bir heyecan demektir. En temel bebek tekstil ürünlerinin yanı sıra hastane çıkışı, tulumu, yatak örtüsü gibi organik bebek ürünleri de vardır. Organik anne ve bebek ürünleri için www.ecocotton.com.tr’ye göz atabilir ve ihtiyacınız olan ürünleri kaliteli ve güvenli bir şekilde temin edebilirsiniz” dedi.

Bebek tekstil ürünlerinin seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Bebek tekstil ürünlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken püf noktalarına değinen İç Mimar Kübra Uzunoğlu, anne babalara şu tavsiyelerde bulundu:

“Bebek tekstil ürünlerini seçerken bu ürünlerin üretiminde kullanılan malzemelerin kalitesine dikkat edilmelidir. Bebeklerin ciltleri hassas olduğu için cildi tahriş etmeyecek, hava almasını sağlayacak ve terletmeyecek pamuklu kumaşlardan üretilen ürünleri tercih etmelisiniz. Ege pamuğu ile üretilen kumaşlardan hazırlanan bu ürünler hem bebeğin sağlığını hem de sürdürülebilir yapısı sayesinde doğayı koruyacaktır. Ecocotton’da farklı renk ve desen seçeneğine sahip Denizli organik bebek ürünleri ve çeşitlerine ulaşabilirsiniz. Sürdürülebilir çevre dostu bebek ürünleri ve daha fazlasına kolayca ulaşabilir ve ihtiyacınız olan ürünleri hemen sipariş verebilirsiniz”