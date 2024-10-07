Emzirme sürecinde yeni bir bebeğe gebe kalma duruma değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hilal Bulut Aydemir, “Anne doğum sonrası yenidoğan bebeği ile birlikte emzirme döneminde olan bebeğini de emzirmeye devam edebilir. Buna tandem emzirme denir. Tandem emzirme yapan annelerin bebeklerinin takipleri sık olmalı, kilo kaybı durumlarında mutlaka çocuk doktoruna başvurmalıdır” dedi.

Liv Hospital Samsun, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hilal Bulut Aydemir, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla gebelikte emzirme hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“Emzirmenin gebelikten koruyucu etkisi düşük”

“Emzirdiğim bir bebeğim var ve tekrar gebe kaldım, emzirmeye devam etmeli miyim?" sorusunu cevaplayan Dr. Aydemir, “Biliyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü yenidoğan bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü, 2 yaşına kadar da anne sütü ile beraber ek gıda alımını önermektedir. Halk arasında inanılan sütün gebelikten koruyucu etkisi belli başlı emzirme kriterleri sağlanmadığı sürece çok düşüktür. Bu nedenle sanılanın aksine kadınların emzirirken gebe kalma ihtimali vardır ve toplumda çok da nadir gördüğümüz bir durum değildir” diye konuştu.

“Gebelikte emzirmek çocuğa faydalıdır”

Gebelik sırasında emzirmenin bebeği zehirlediği görüşünün de halk arasında yaygın inanışlardan biri olduğunu söyleyen Dr. Aydemir, “Tabii ki böyle bir durum yoktur. Gebe kalındığında özellikle gebeliğin 4. ayından itibaren sütün tekrar kolostrum şekline dönüşmesine bağlı sütün yapısı ve içeriğinde bazı değişiklikler olmaktadır. Bu değişikliklere bağlı bebek, sütün tadını beğenmeyip kendiliğinden emmeyi bırakabilir. Emmeye devam eden bebeklerinse dışkısının renginde ve kıvamında değişiklikler izlenebilir, bu sütün yapısının değişmesiyle alakalıdır ve endişeye neden olmamalıdır. Son yapılan çalışmalara göre annenin gebeliğinde bir risk faktörü yoksa (erken doğum tehdidi, plasenta previa, düşük tehdidi, suyun erken gelmesi, emziren annede ciddi kilo kaybı gibi) kendisi için gerekli beslenme şartlarını sağlayan anne adayının emzirmeyi sürdürmesi önerilmektedir” diye konuştu.

“Gebeyken emziren anneler uzman desteği almalı”

Emzirme sürecinde yeni bir bebeğe gebe kalma duruma değinen Opr. Dr. Aydemir, “Anne doğum sonrası yenidoğan bebeği ile birlikte emzirme döneminde olan bebeğini de emzirmeye devam edebilir. Buna tandem emzirme denir. Tandem emzirme yapan annelerin bebeklerinin takipleri sık olmalı, kilo kaybı durumlarında mutlaka çocuk doktoruna başvurmalıdır. Gebeyken emzirmeyi sürdürecek anneler daha sık takip edilmeli, kalori ihtiyacı normal gebeliğe göre çok daha yüksek olacağı için beslenme uzmanından destek almalı, doktorlarının önerilerine uymalıdır” ifadelerini kullandı.