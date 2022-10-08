Özel Denizli Tekden Hastanesi 1-7 Ekim Emzirme Haftası çerçevesinde açtığı stantta anne ve anne adaylarına anne sütünün ilk 6 ayda bebek için çok önemli olduğunu anlatarak, bilgilendirmede bulundu.

Özel Denizli Tekden Hastanesi 1-7 Ekim Emzirme Haftası çerçevesinde açtığı stantta anne ve anne adaylarına anne sütünün ilk 6 ayda bebek için çok önemli olduğunu anlatarak, bilgilendirmede bulundu.

Ülke genelinde kutlanan 1-7 Ekim Emzirme Haftası çerçevesinde Özel Denizli Tekden Hastanesi stant açtı. Anne sütünün öneminin ele alındığı stantta, anne ve anne adayları emzirme ile ilgili bilinçlendirilerek farkındalık oluşturuldu. Detaylı bir şekilde detayların yer verildiği broşürde hazırlayan Tekden Hastanesi, akademi anlamda da annelerin yanında olarak desteğini sürdürmeye devam etti. Bebeğin ihtiyacı konusunda birçok bilgilendirmede de bulunan uzman doktorlar, anne sütünün bebeği ruhsal ve fiziksel yönde etkilediğini belirtip, ağlamadan önce sütün verilmesi gerektiğini ifade etti.

“Anne sütü vermenin meme kanserlerinde belli oranda da olsa korucu olduğu söyleniyor”

Hastanenin Başhekimi Mehmet Tekin, sütün bebekte önemli etkenler oluşturduğunu belirterek, “Ekim ayı meme kanserlerine farkındalık için çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu hafta içinde anne sütünün önemi için tanıtımlarda yapılmaktadır. Bizlerde emzirmenin önemi anlatmak için stant oluşturduk. Arkadaşlarımız gelen hastalarımıza bilgilendirme yapıyorlar. Literatürde de var anne sütü vermenin meme kanserlerinde belli oranda da olsa korucu olduğu bilinmektedir” dedi.

“Fiziksel ve ruhsal sağlıklarının anne sütüyle daha olumlu olduğu görülüyor”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Şener Bekci ise “Dünyada anne sütü ile beslenme ve diğer besinler ile beslenme arasında yapılan araştırmalar sonucunda bebeklerimizin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının anne sütüyle daha olumlu olduğu, hayat standartlarının daha da yüksek olduğu saptanmıştır. Bu nedenle anne sütü hayati öneme sahiptir. En az 6 ay sadece anne sütü daha sonra 2 yaşa kadar devamı önerilir” şeklinde konuştu.

“Anne sütü her yıl 850 bin bebeğin hayatını kurtarıyor”

Anne sütünün hayati önem taşıdığını vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktorlarından Uzm. Dr. İlter Paydur, “Anne sütü bir annenin bebeğine verebileceği en güzel hediyedir. Hem anneye hem de bebeğe sayısız fayda sağlayan anne sütünün en muhteşem özelliği duruma göre değişkenlik gösterebilmesidir. Gebelik haftasına, bebeğin doğum kilosuna göre hatta bebeğin hasta olup olmamasına göre bile değişkenlik gösterebilmektedir. Unutulmamalıdır ki anne sütü her yıl 850 bin bebeğin hayatını kurtarır. Anne sütü öyle bir besindir ki, hem üretildiği bedene hem verildiği bedene sayısız şifa oluyor. Bu yüzden anne sütü bebek ve anne için hayati önem taşıyor” şeklinde bilgi verdi.

“Bebeğin ağlaması emzirme için geç bulgudur”

Bebeğin ne zaman emzirilme gerektiğini ve anne sütünün karşılanması konusunda önemli bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Betül Altan, “Emzirme sıklığı, saatlere göre değil bebeğin ihtiyacına göre planlanmalı. İlk 6-12 ay boyunca patron bebektir. Bebeğin ağlaması emzirme için geç bulgudur. Bebeğin bacaklarını ve kollarını germesi, ellerini ağzına götürmesi ve emme hareketi yapması artık emmeye hazır olduğunun göstergesidir. Sağılan süt, oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün, derin dondurucuda 6 aya kadar saklanabilir. Anne sütü çözdürüldüğü zaman oda ısısında 1-2 saate kadar kullanılmalıdır. Buzdolabında da 24 saati aşkın kalmamalıdır. Çözdürülen süt tekrar dondurulmamalıdır” dedi.

Sağlıklı gelecek için anne sütünün çok önemli olduğunu belirten Başhemşire yardımcısı Meral Gühan, “Tüm anne ve gebelere sesleniyorum, ilk 6 ay anne sütü verelim, bebeklerimiz sağlık olsun” dedi.