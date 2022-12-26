Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin liderleri, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin liderleri, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin liderlerini bir araya getiren gayriresmi toplantı, Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in katıldığı toplantıda, 2022 yılı faaliyet sonuçları ve gelecek planlarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Putin, yaptığı açılış konuşmasında bu yıl BDT ülkeleri arasındaki etkileşimin başarılı bir şekilde geliştiğini belirterek, “BDT ülkeleri arasında ve Rusya’nın BDT ülkeleriyle gerçekleştirdiği ticarette istikrarlı büyüme bunun kanıtıdır” dedi.

Rusya’nın BDT ülkeleriyle ticaretinin ocak-ekim aylarında yüzde 6,6 artarak 81 milyar 50 milyon dolara çıktığını aktaran Putin, bu yılın sonunda bu rakamın 100 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Ticari artışların küresel piyasalardaki dalgalanma ve yaptırımlarla bağlantılı zeminde gerçekleştiğine işaret eden Putin, “BDT ülkeleri karşılıklı ödemelerde milli para birimine daha aktif bir şekilde geçmeye başladı. Sonuç olarak BDT ülkelerinin ekonomik ve mali egemenliği güçlendi. Mal, hizmet ve sermaye iç piyasaları dinamik bir şekilde gelişti. Bölgesel entegrasyon derinleşti” ifadelerini kullandı.

Putin, bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesinin BDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin kilit noktalarından olduğuna işaret ederek, şu şekilde konuştu:

“BDT ülkeleri arasında anlaşmazlıkların yaşandığı kabul edilmeli. Ancak işbirliği yapacağız. Sorunlar yaşandığında kendimiz birbirimize destek vererek birlikte çözmeye çalışıyoruz. BDT ülkeleri terörizm, aşırılık, sınır ötesi suç, yasa dışı uyuşturucu trafiği ve yolsuzlukla mücadelede böyle yapıcı bir şekilde etkileşim içindedir.”

Cumhurbaşkanı Tokayev de, Kazakistan’ın BDT dönem başkanlığını yaptığı 2022’de 80’den fazla büyük etkinliğin yapıldığını, ekonomik işbirliğini genişletmeye, yakın insani bağların korunmasına yönelik çok sayıda inisiyatiflerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Tokayev, “Ortak çabalarımız ekimde yapılan Astana Zirvesi’nde kabul edilen belgelere yansıdı. Atılan tüm adımlar meyvesini verdi” diye konuştu.

Gayriresmi toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.