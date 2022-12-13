İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren BDR Thermea Group, De Dietrich markasıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Markanın tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan BDR Thermea Türkiye Ceo’su Ender Çolak, ‘‘De Dietrich; ısıtma, soğutma, yenilenebilir enerji ve su ısıtıcıları alanında ülkemize yeni teknolojiler getirecek. De Dietrich ile Türkiye’yi enerji dönüşümünde elektrik ve hidrojen temelli ürünler ile buluşturacağız’’ dedi.

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren BDR Thermea Group, De Dietrich markasıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Markanın tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan BDR Thermea Türkiye Ceo’su Ender Çolak, ‘‘De Dietrich; ısıtma, soğutma, yenilenebilir enerji ve su ısıtıcıları alanında ülkemize yeni teknolojiler getirecek. De Dietrich ile Türkiye’yi enerji dönüşümünde elektrik ve hidrojen temelli ürünler ile buluşturacağız’’ dedi.

Dünyada enerji dönüşümünün öncülerinden olan BDR Thermea Group, altı küresel markasından biri olan De Detrich ile Türkiye pazarına giriş yaptı. 50’den fazla ülkede iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren şirket iklimlendirme çözümleri, ısıtma soğutma ürünleri, yaygın servis ağı ile hizmet veriyor.

De Dietrich Türkiye’de ’Çok şey isteyenlere’ sloganıyla; ısıtma, soğutma, yenilenebilir enerji ve su ısıtıcıları olmak üzere dört kategoride premium ürünler ve çözümler sunuyor. Müşteri deneyimi konusunda da oldukça iddialı olan ve kullanıcılarına hızlı ve yetkin satış sonrası servis hizmeti vaat eden De Dietrich’in Türkiye’deki marka yüzü, Yetkin Dikinciler oldu.

‘‘De Dietrich kombi premium segmentte yüzde 25 pazar payı hedefliyor’’

BDR Thermea Türkiye CEO’su Ender Çolak, “Bildiğiniz gibi, BDR Thermea Group, Türkiye’deki faaliyetlerini Baymak markası ile halen sürdürüyor. Akıllı iklimlendirme çözümleri ile sürdürülebilir bir geleceği yakınlaştırarak erişilebilir hale getiren BDR Thermea Group’un hem önemli bir parçası hem de grubun dünyaca ünlü markalarından biri olan De Dietrich’in Türkiye’deki gücümüze güç katacağına inanıyorum. De Dietrich ile Türkiye’de üç yıl içinde premium segmentte yüzde 25 pazar payı alarak toplamda 50 bin adet kombi, 20 bin adet klima ve 2.000 adet ısı pompasına ulaşmayı hedefliyoruz. 7 gün 24 saat müşteri hizmetleri destek hattımız; yetkili servis noktamız ve kusursuz müşteri memnuniyeti anlayışımız ile her geçen gün daha da büyüyoruz. 2023 yılında 150 bayi, 52 servis ile başladığımız yolculuğumuzu 400 bayi ve 250 servise ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

‘‘BDR Thermea Türkiye Baymak markası ile 2022 yılını yüzde 120’nin üzerinde büyüme ile kapatacak’’

BDR Thermea Group’un 2013 yılından bu yana Türkiye’deki ana markası Baymak’ın 2022 yılı finansal sonuçlarını da değerlendiren Ender Çolak, “Bu yılı yüzde 120’nin üzerinde büyüme ile 3 milyar TL’ye yakın ciro ile kapatacağız. Adetsel bazda kombide yüzde 21, klimada yüzde 5 büyüme ile her iki ürün grubunda da pazar payımızı önemli ölçüde artırdık. İhracatımız 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla Euro bazında yüzde 20 arttı ve 46 milyon Euro oldu. Fransa, Arjantin, İspanya, Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Özbekistan en çok ihracat yaptığımız ülkeler olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

BDR Thermea Türkiye’nin 2023 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Çolak, “Gelecek yıl, Baymak ve De Dietrich olarak ciroda yüzde 50, ihracatta Euro bazında yüzde 25, kombi adedinde yüzde 20, klima adedinde ise yüzde 10 büyüme hedefliyoruz” dedi.

BDR Thermea’nın ana stratejisi: Enerji Dönüşümünde Liderlik

Avrupa’nın ciddi bir enerji krizi yaşadığını ifade eden Çolak, “Enerji dönüşümü, önemi gün geçtikçe daha da artan bir gündem olarak ajandalarımıza girdi. Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri dikkatle takip ederken, Türkiye iklimlendirme sektörünün ana oyucularından biri olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik, ediyoruz ve edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ender Çolak, BDR Thermea Group’un “Enerji ile Büyü” stratejisi çerçevesinde globalde karbon nötr akıllı çözümlere 500 milyon Euro’luk yatırım yaptığını, karbon emisyonunu 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt ettiğini ifade etti.

Geleceğin iklimlendirme trendlerinin; yenilenebilir enerji, enerji depolama, hibrit sistemler, merkezi enerji dönüşüm sistemleri ve akıllı şebeke otomasyonunun olduğunu ifade eden Çolak, enerji dönüşümünün liderlerinden biri olan BDR Thermea Group’un, 250 milyon Euro’yu aşan bir yatırımla ısı pompasında lider olmaya koştuğunu söyledi ve “Bildiğiniz gibi, Avrupa, iklimlendirme alanında fosil yakıtları bırakıp elektriğe geçiyor. Bu dönüşle önümüzdeki yıllarda ısı pompası, fotovoltaik güneş kolektörleri ve bunlara bağlı hibrit sistemler hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Türkiye’de de bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunu yinelemek istiyorum. Türkiye’de iklimlendirme sektöründe hidrojeni daha sık konuşmaya başlayacağız” diyerek sözlerine devam etti.

BDR Thermea Group’un, geleceğin temiz yakıtı hidrojen ile yüzde 100 uyumlu kombiler için de Avrupa’da birkaç şehirde pilot uygulamalara başladığının müjdesini veren Çolak, “Hidrojen üzerine yapılan bu çalışmalar ve yenilikçi yaklaşımları ile BDR Thermea Group, 2021 Gaz Endüstrisi Ödülü’ne, İngiltere’de Building Inovation Award yarışmasında ‘En İnovatif Tedarikçi’ ödülüne, Kuzey İrlanda’da ise yüzde 100 hidrojen ile çalışan kombilerle ‘İnovatif Ürün’ ödülüne layık görüldü” dedi.

‘‘Geleceğin temiz yakıtı hidrojen’’

Geleceğin temiz yakıtının hidrojen olduğuna vurgu yapan Çolak, “Enerji dönüşümünde hem yenilenebilir enerji hem de enerji verimliliği ön plana çıkıyor. Bu sebeple ısı pompalarına, hibrit ve hidrojen çözümlerine yatırım yapıyor, entegre iklimlendirme çözümleri ile enerji dönüşümüne yön veriyoruz. Türkiye’de kombi üretim kapasitemizi yüzde 25 artırarak 500 bin adet kombi kapasitesine ulaşacağız. Avrupa’daki enerji dönüşümünün ısı pompası yanındaki en kritik ürünlerinden olan boyler için de Türkiye’de yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda üretime 12 milyon Euro’luk yatırımla yılda 34 bin adet olan boyler kapasitemizi 185 bine çıkaracağız. Böylece Türkiye olarak BDR Thermea’nın ana boyler üreticisi konumuna geliyoruz. Buradan Avrupa’ya ciddi bir ihracat potansiyeli oluşturacağız” diye konuştu.

“Müşteri iletişiminde yapay zekayı kullanıyoruz”

Çolak, “Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimizin bizimle ilgili duygu ve düşüncelerini takip edip, müşterilerimizden gelen bu geri bildirimleri hassasiyetle ele alıyoruz. Almanya merkezli bir firma ile yapay zeka destekli bir müşteri deneyimi projemiz sayesinde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürün ve çözümler sunuyoruz” dedi.