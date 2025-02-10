Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Derneği’nin (BÇMG), 1 Şubat’ta gerçekleştirilen genel kurulunda seçilen yeni yönetim, ilk toplantısını yaparak göreve başladı. Toplantıda yapılan görev dağılımında Doğan Yılmaz, derneğin yeni başkanı seçildi.

BÇMG Başkanı Doğan Yılmaz, görev dağılımı sonrası yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"27 Kasım 2024 tarihinde derneğe dönüşen grubumuz, bundan sonra atacağı adımlarla muhasebe mesleğinin yaşadığı sorunlara çok daha aktif müdahale edecek, üreteceği politikalarla Bursa’dan tüm Türkiye’ye yeni açılımlar ve çözüm yolları sunacaktır. Genel kurulda, önemli tartışmalar yapıldı. Sivil toplum çok daha örgütlü ve güçlü bir şekilde öne çıkması gerekiyor. Derneğimiz, işte bu bakış açısının bize yüklediği sorumluluğun bir sonucu olarak kuruldu. Odamızın önümüzdeki Haziran ayında yapılacak genel kurul ve seçimlerini de bu mücadelenin bir parçası olarak gördüğümüzü genel kurulumuzda dile getirdik. Yine genel kurulda kabul edilen yönetmelik doğrultusunda oy birliğiyle BSMMMO başkan adayı olarak seçildiğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. 1 Mart 2024’ten beri Güç Birliği’nin ortak başkan adayı olarak ekiplerimizle birlikte sürdürdüğüm çalışmalarımı artık dernek çatısı altında devam ettireceğim."

Yapılan ilk yönetim kurulu sonrasında görev dağılımı ise şu şekilde oldu;

"Başkan: Doğan Yılmaz, Başkan Yardımcısı: Hasan Uçar, Sekreter: Nurcan Güngör, Sayman: Ercan Demirkıran, Yönetim Kurulu Üyeleri: Ali Demir, Ayser Kaya, Burak Alkan, Burak Kirenci, İsmail Özdemir, Mehmet Nuri Çelik ve Özgün Gökdemir."